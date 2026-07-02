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Новини | Події

Число загиблих від удару Росії в Києві зросло до 27 – МВА

Наслідки російського удару по Києву, 2 липня 2026 року
Наслідки російського удару по Києву, 2 липня 2026 року

У Києві, за останніми даними, кількість загиблих внаслідок російського удару, завданого вночі проти 2 липня, зросла до 27, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше було відомо про 25 загиблих.

За його словами, в лікарні помер постраждалий, який зазнав тяжких поранень під час російського обстрілу.

Ткаченко також заявив, що 91 людина зазнала поранень. Раніше в поліції повідомляли про сто постраждалих.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що тривають пошукові й аварійно-рятувальні роботи на трьох локаціях у Дарницькому районі, а Ткаченко зазначав, що на одній із локацій, де виявили п’ятьох загиблих, на зв’язок не виходять ще вісім людей.

«Рятувальники працюватимуть без перерв до повного розчищення завалів. Але, на жаль, можуть бути ще виявлені жертви», – сказав він.

У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

3 липня у Києві оголошено жалобу в пам’ять за жертвами масованої атаки РФ.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.

Обвалений під'їзд та дим над Києвом: столиця України після атаки РФ

Наслідки російського удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці
1/18 Наслідки російського удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Емоції жінки, яка побачила свій зруйнований російським обстрілом будинок
2/18 Емоції жінки, яка побачила свій зруйнований російським обстрілом будинок
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Пожежа у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва внаслідок масованої атаки РФ
3/18 Пожежа у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва внаслідок масованої атаки РФ
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Ліквідація пожежі у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва
4/18 Ліквідація пожежі у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Робота рятувальників на місці російської атаки
5/18 Робота рятувальників на місці російської атаки
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

У Дарницькому районі Києва обвалився під’їзд багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети
6/18 У Дарницькому районі Києва обвалився під’їзд багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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«Було дуже страшно. Тобто тут часто, але цього разу було нереально, просто нереально», – розповідає Юлія про російську атаку
7/18 «Було дуже страшно. Тобто тут часто, але цього разу було нереально, просто нереально», – розповідає Юлія про російську атаку
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Рятувальники надають допомогу постраждалому внаслідок російської атаки
8/18 Рятувальники надають допомогу постраждалому внаслідок російської атаки
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Зруйнований під’їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва
9/18 Зруйнований під’їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Микита прибирає уламки зі свого пошкодженого автомобіля.<br><br>«Після 3-го чи 4-го прильоту вийшли на вулицю, а тут вже нічого немає. Машина в нерухомість перетворилася», – каже чоловік
10/18 Микита прибирає уламки зі свого пошкодженого автомобіля.

«Після 3-го чи 4-го прильоту вийшли на вулицю, а тут вже нічого немає. Машина в нерухомість перетворилася», – каже чоловік
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Пошкоджений дитячий майданчик поруч зі зруйнованою багатоповерхівкою
11/18 Пошкоджений дитячий майданчик поруч зі зруйнованою багатоповерхівкою
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Вибиті вікна та пошкоджені автомобілі внаслідок удару РФ
12/18 Вибиті вікна та пошкоджені автомобілі внаслідок удару РФ
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Вирва біля багатоквартирного будинку у Дарницькому районі столиці
13/18 Вирва біля багатоквартирного будинку у Дарницькому районі столиці
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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14/18
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Місцеві мешканці прибирають уламки внаслідок російської атаки
15/18 Місцеві мешканці прибирають уламки внаслідок російської атаки
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Люди біля вирви після російської атаки
16/18 Люди біля вирви після російської атаки
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Поранений чоловік на місці російського удару у Дарницькому районі Києва
17/18 Поранений чоловік на місці російського удару у Дарницькому районі Києва
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Дим у небі над Києвом після масованої атаки РФ на місто
18/18 Дим у небі над Києвом після масованої атаки РФ на місто
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

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