ДСНС: кількість загиблих через удар Росії по Києву зросла до 30 людей

Рятувальники вилучили ще три тіла на місці влучання в ході російської масованої атаки на Київ напередодні, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 3 липня.

«Кількість загиблих зросла до 30 людей», – йдеться в повідомленні.

Напередодні увечері один із постраждалих помер у лікарні, відтак кількість поранених зросла до 27.

3 липня оголосили днем жалоби за жертвами російської атаки в Києві.





У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

Читайте також: Технологічні адаптації Росії ускладнюють збиття «Шахедів» для української ППО – ISW

За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.