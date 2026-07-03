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Новини | Суспільство

ДСНС: кількість загиблих через удар Росії по Києву зросла до 30 людей

Рятувально-пошукові роботи на місці російського удару, Київ, 2 липня 2026 року
Рятувально-пошукові роботи на місці російського удару, Київ, 2 липня 2026 року

Рятувальники вилучили ще три тіла на місці влучання в ході російської масованої атаки на Київ напередодні, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 3 липня.

«Кількість загиблих зросла до 30 людей», – йдеться в повідомленні.

Напередодні увечері один із постраждалих помер у лікарні, відтак кількість поранених зросла до 27.

3 липня оголосили днем жалоби за жертвами російської атаки в Києві.


У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

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За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.

Обвалений під'їзд та дим над Києвом: столиця України після атаки РФ

Наслідки російського удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці
1/18 Наслідки російського удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Емоції жінки, яка побачила свій зруйнований російським обстрілом будинок
2/18 Емоції жінки, яка побачила свій зруйнований російським обстрілом будинок
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Пожежа у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва внаслідок масованої атаки РФ
3/18 Пожежа у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва внаслідок масованої атаки РФ
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Ліквідація пожежі у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва
4/18 Ліквідація пожежі у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Робота рятувальників на місці російської атаки
5/18 Робота рятувальників на місці російської атаки
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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У Дарницькому районі Києва обвалився під’їзд багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети
6/18 У Дарницькому районі Києва обвалився під’їзд багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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«Було дуже страшно. Тобто тут часто, але цього разу було нереально, просто нереально», – розповідає Юлія про російську атаку
7/18 «Було дуже страшно. Тобто тут часто, але цього разу було нереально, просто нереально», – розповідає Юлія про російську атаку
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Рятувальники надають допомогу постраждалому внаслідок російської атаки
8/18 Рятувальники надають допомогу постраждалому внаслідок російської атаки
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Зруйнований під’їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва
9/18 Зруйнований під’їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Микита прибирає уламки зі свого пошкодженого автомобіля.<br><br>«Після 3-го чи 4-го прильоту вийшли на вулицю, а тут вже нічого немає. Машина в нерухомість перетворилася», – каже чоловік
10/18 Микита прибирає уламки зі свого пошкодженого автомобіля.

«Після 3-го чи 4-го прильоту вийшли на вулицю, а тут вже нічого немає. Машина в нерухомість перетворилася», – каже чоловік
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Пошкоджений дитячий майданчик поруч зі зруйнованою багатоповерхівкою
11/18 Пошкоджений дитячий майданчик поруч зі зруйнованою багатоповерхівкою
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Вибиті вікна та пошкоджені автомобілі внаслідок удару РФ
12/18 Вибиті вікна та пошкоджені автомобілі внаслідок удару РФ
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Вирва біля багатоквартирного будинку у Дарницькому районі столиці
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20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Місцеві мешканці прибирають уламки внаслідок російської атаки
15/18 Місцеві мешканці прибирають уламки внаслідок російської атаки
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Люди біля вирви після російської атаки
16/18 Люди біля вирви після російської атаки
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Поранений чоловік на місці російського удару у Дарницькому районі Києва
17/18 Поранений чоловік на місці російського удару у Дарницькому районі Києва
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Дим у небі над Києвом після масованої атаки РФ на місто
18/18 Дим у небі над Києвом після масованої атаки РФ на місто
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

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