Представниця України в НАТО очікує підписання нових дронових угод на саміті в Анкарі

Україна обговорює з 15 державами НАТО угоди в форматі drone deal («дронової угоди»). Про це в штабквартирі альянсу розповіла посолка України при Альянсі Альона Гетьманчук, передає з Брюсселя кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми залучені до діалогу з ними щодо укладення угод у форматі drone deal», – пояснила дипломатка.

Постійна представниця України при НАТО підтвердила, що українська делегація буде присутня на Форумі оборонних індустрій в Анкарі. Захід такого формату є традиційним «супутником» саміту Альянсу, але в цьому році він буде наймасштабнішим.





Очікується підписання нових угод. Гетьманчук не стала вдаватися в подробиці щодо них, але зазначила, що співпраця українського оборонпрому з відповідною галуззю союзників є напрочуд тісною.

«Для нас важливо показати, що фактично сьогодні відбувається вже інтеграція оборонних індустрій України й країн-членів НАТО. Для нас цей форум має бути не лише чудовою можливістю розповісти власну історію успіху, але й демонстрацією такої інтеграції», – сказала вона.

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Посол додала, що інтерес до українських оборонних технологій та інновацій стрімко зріс в НАТО, відколи ними зацікавилися на Близькому Сході. Після того активізувалася й низка більш близьких географічно до України держав.

18 червня Володимир Зеленський на відкритті засідання у форматі «Рамштайн» заявив, що у форматі Drone Deal, який пропонує Україна, беруть участь 15 країн НАТО та 12 – поза альянсом.

Наступний саміт НАТО запланований на 7 і 8 липня в столиці Туреччини Анкарі.