Уряд України затвердив механізм експорту зброї, який діятиме у форматі Drone Deal

Український уряд запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї й оборонних технологій до держав-партнерів у форматі Drone Deal, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

«Кожен експортний контракт має працювати на головну мету – сильне оборонне виробництво в Україні й більше власної зброї для нашого війська. 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% – від експорту комплектуючих спрямовуватимуться до спецфонду держбюджету на розвиток українського ОПК», – написала Свириденко у телеграмі 1 липня.

За її словами, мінімальна сума контракту для готових виробів – від 15 мільйонів гривень, для комплектуючих це обмеження не діє.

Новий механізм діятиме протягом воєнного стану і запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі Drone Deal, зазначила голова уряду.

Міністр оборони Михайло Федоров уточнив, як працюватиме новий механізм:

країни-партнери Drone Deal, з якими Україна має відповідні міжурядові домовленості, отримають можливість закуповувати українське озброєння, технології і працювати безпосередньо з українськими виробниками;

запроваджується прозора процедура розгляду заявок на експорт від виробників. Її розглядатимуть у визначений термін – до 30 днів. Механізм поширюється на передання озброєння й оборонних технологій вартістю від 15 млн грн;

перелік держав-партнерів формуватиме МЗС, а список критичних товарів, які не можуть передаватися, – Міноборони разом з іншими уповноваженими органами;

українські технології залишаються під захистом держави. Передавання відбуватиметься без відчуження прав інтелектуальної власності, а реекспорт або передання третім сторонам можливі лише за письмовою згодою України. Якщо продукцію, вироблену за українськими технологіями, експортуватимуть до третіх країн, 20% її вартості надходитиме до державного бюджету.

В уряді наголосили, що потреби Сил оборони України залишаються «безумовним пріоритетом».

«Експорт можливий лише за умови гарантованого забезпечення українського війська. Якщо держава має потребу в певному озброєнні, дозвіл може бути не наданий. Водночас виробник зможе експортувати продукцію, якщо гарантує одночасне виконання державного контракту та експортного замовлення», – зазначив Федоров.

Він назвав відкриття експорту «ще одним кроком до розвитку української оборонної промисловості та зміцнення економіки».

Прем’єрка Свириденко наголосила, що нині понад половина озброєння на фронті – українського виробництва.

Восени 2025 року президент Володимир Зеленський висловив думку, що настав час «запускати експорт нашої української зброї», маючи на увазі ті типи зброї, які є в профіциті і можуть бути експортовані, щоб забезпечити фінансування для іншого озброєння.

Перед тим президент заявляв, що майже 60% зброї, яку використовують українські військові, – це українська зброя.

У квітні цього року Зеленський повідомив, що Україна погодила деталі експорту зброї на рівні державних інституцій. «Ми запропонували партнерам, які допомагають Україні, особливий формат співпраці Drone Deals – спеціальні угоди щодо виробництва і постачання наших дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї, бойової техніки, софту, інтеграції з оборонними системами партнерів, а також забезпечення нашої експертизи та потрібного Україні технологічного обміну», – зазначив він.

За даними РНБО, у лютому Україна видала перші дозволи на експорт озброєння, фактично відновивши повноцінний механізм контрольованого продажу продукції українського ОПК за кордон. За прогнозом РНБО, у 2026 році українська оборонна індустрія здатна виготовити продукції орієнтовно на 55 млрд доларів, але внутрішніх ресурсів держави недостатньо для фінансування всього обсягу.