Базований у Лондоні Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) опублікував доповідь про «організовану Кремлем» кампанію стеження за військовими об'єктами в Європі за допомогою безпілотників, які запускалися з суден так званого російського «тіньового флоту».

Основні висновки доповіді навела 2 липня британська газета Guardian. Проведений IISS аналіз показав, що російські спецслужби діяли практично безкарно, зазначається у публікації газети.

Дослідники IISS, посилаючись на отримані ними висновки, стверджують, що організована Росією операція тривала півтора року і була спрямована на ядерні об’єкти у Великій Британії, Франції, Бельгії та Нідерландах. Експерти Лондонського інституту зазначають, що проаналізували 144 інциденти, які сталися більш ніж у 10 країнах, починаючи з кінця 2024 року.

Безпілотники неодноразово фіксувалися над авіабазами та аеропортами, але західним військовим не вдалося ані захопити, ані збити жодний із дронів; це виявило стратегічну ваду в системі ППО НАТО – факт, який, за оцінкою аналітичного центру, вже був негласно визнаний у всій Європі.

Серед іншого в доповіді IISS сказано, що невідомі дрони з'являлися на невеликій висоті над базою Королівських ВПС «Ферфорд» у Глостерширі та ще над двома американськими військовими авіабазами в Англії в листопаді 2024 року.

Guardian із посиланням на дані IISS вказує, що ці безпілотники, можливо, запускалися з танкера Seasons 1, який перебував у Північному морі біля узбережжя графства Ессекс, або з вантажного судна Hav Dolphin, яке на той час прямувало до доків міста Галл.

Експерти IISS вважають, що Росія за час операції зуміла успішно скористатися не лише слабкістю європейських систем ППО, але й чинними в Європі правилами застосування сили проти дронів, зазначає російська служба ВВС.

Влада західних країн протягом останніх років не раз висловлювала оцінки, що за частиною злочинів у Європі, включно з підпаламии заводів та критично важливих об’єктів інфраструктури, фізичними нападами, стоять агенти, проплачені Росією. Москва такі звинувачення категорично заперечує.