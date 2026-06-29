Москва вперше поставила кулемети великого калібру на танкер – ЗМІ

На фотографіях російського газовоза «Маршал Василевський» у Балтійському морі помітили два великокаліберні кулемети, пише видання «Досьє».

Кадри були зроблені у травні прикордонною службою Естонії, яка передала їх журналістам. На кадрах видно два великокаліберні кулемети «Корд» калібру 12,7 міліметра, встановлені на стерновій рубці – по одному з кожного борту. Поруч із ними – мішки з піском, які необхідні захисту вогневих позицій.

«Досьє» зазначає, що це єдиний відомий випадок, коли російське цивільне судно оснастили зброєю.

Крім того, на борту газовоза постійно перебувають військовослужбовці, з’ясували у виданні, вивчивши списки пасажирів із серпня 2025 року. На судні загалом було 50 осіб, і щонайменше 24 з них служили або служать у силових структурах.

Опитані журналістами експерти зазначають, що для захисту від безпілотників із повітря кулемети неефективні. Проте, враховуючи, що газовоз базується біля берегів Калінінградської області, озброєння можуть бути частиною стратегії Москви щодо захисту регіону, пише «Досьє».

Співрозмовник журналістів в одній із балтійських розвідок вважає, що це «на 50% сигнал Заходу». «Ми й так не плануємо висаджуватись на цей корабель. Але якщо підуть чутки про те, що на борту «тіньового флоту» є великокаліберні кулемети, то оцінка ризиків, пов’язаних із абордажем, для західних країн буде зовсім іншою», – каже він.

Газовозом «Маршал Василевський» володіє «Газпром». На запитання, навіщо їм потрібні кулемети, в компанії не відповіли.

Єдиним російським газовозом, який досі атакували в морі (але в Середземному), залишається танкер «Арктик Метагаз». На початку березня на його борту сталася пожежа, спричинена, ймовірно, атакою морського безпілотника. Екіпаж евакуювали, а газовоз, який отримав пробоїну, залишився дрейфувати в морі із вантажем зрідженого газу на борту. У Росії вважають, що атаку здійснили українські «безекіпажні катери». Французьке видання RFI з посиланням на джерела також писало, що за атакою стояли українські військові, розміщені на базах у Лівії за згодою з урядом. Лідер РФ Володимир Путін називав напад на судно «терористичною атакою».