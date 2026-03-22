Російський Arctic Metagaz, який дрейфує в Середземномор’ї, відбуксирують до Лівії

Російський танкер Arctic Metagaz, який третій тиждень дрейфує в Середземному морі без екіпажу та з вантажем зрідженого природного газу на борту, відбуксирують в один із лівійських портів, повідомили в Національній нафтовій корпорації Лівії (National Oil Corporation, NOC).

NOC уклала екстрений контракт із міжнародною спеціалізованою компанією, що ліквідує морські аварії, які можуть призвести до витоку нафтопродуктів. У повідомленні корпорації прямо не вказується, яких заходів буде вжито, однак, як уточнює спеціалізоване морське видання gCaptain, план полягає в тому, щоб стабілізувати судно та безпечно відбуксирувати його до лівійського порту.

Після того, як стало зрозуміло, що пошкоджене судно поступово наближається до лівійського узбережжя під впливом вітру та хвиль, як зазначають у NOC, корпорація була змушена «оперативно вжити заходів» для мінімізації збитків та ризиків забруднення, які можуть загрожувати узбережжю Лівії.

Рятувальна операція координується компанією Mellitah Oil & Gas у партнерстві з італійською компанією Eni. Італійські офіційні особи припускають, що судно може досягти лівійських берегів протягом чотирьох-шести днів, залежно від вітру і течій.

На початку березня на борту танкера Arctic Metagaz, що йшов під прапором Росії і перевозив понад 60 тонн зрідженого природного газу, сталася пожежа, спричинена, ймовірно, атакою морського безпілотника. Судно на той момент перебувало в Середземному морі між Мальтою та Лівією. Екіпаж евакуювали, а газовоз, який отримав пробоїну, залишився дрейфувати в морі з вантажем зрідженого газу на борту. У Росії вважають, що атаку здійснили українські безекіпажні катери. Володимир Путін називав напад на судно «терористичною атакою». Україна ці повідомлення офіційно не коментувала.