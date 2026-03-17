Уражений імовірними дронами російський Arctic Metagaz дрейфує в Середземномор’ї

У Середземному морі між Італією та Мальтою дрейфує російський газовоз Arctic Metagaz. Італія та ще вісім країн закликали ЄС вжити термінових заходів у зв’язку з екологічною загрозою, яку становить це судно, пише Reuters.

Arctic Metagaz, призначений для перевезення зрідженого газу (ЗПГ), спалахнув на початку березня після імовірної атаки безпілотників. У міністерстві транспорту Росії тоді заявили, що судно атакували українські безпілотні катери. Екіпаж танкера, що складається з 30 громадян Росії, евакуювала мальтійська влада.

На опублікованих фотографіях видно судно, що нахилилося в один бік, з великою пробоїною, біля якої можна помітити маслянисту плівку.

CNN із посиланням на італійську владу пише, що в непошкодженому корпусі Arctic Metagaz знаходиться близько 900 тонн палива та понад 60 тисяч тонн ЗПГ.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова 16 березня заявила, що судно має «серйозні пошкодження: на борту лунають хлопки, фіксуються викиди газу, посилився крен, спостерігаються локальні осередки пожежі». За її словами, міжнародні норми передбачають відповідальність прибережних країн за розв’язання ситуації з судном, що дрейфує, і запобігання екологічній катастрофі, а залучення Росії і судновласника «залежатиме від конкретних обставин».

Arctic Metagaz перебуває під санкціями Євросоюзу, Швейцарії, Канади та Нової Зеландії. За даними української розвідки, газовоз використовувався в перевезенні санкційного ЗПГ з російського проєкту «Арктик СПГ-2» на китайський термінал Beihai.