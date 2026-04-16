Москва заявляє, що українські дрони атакували танкер під прапором Ліберії в територіальних водах РФ

Слідчий комітет РФ заявив 16 квітня, що танкер, який ішов під прапором Ліберії, в російських територіальних водах атакували українські безпілотники.

За словами офіційної представниці Слідчого комітету Світлани Петренко, які наводить державна агенція ТАСС, танкер зазнав атаки в морській зоні в Краснодарському краї.

Капітан судна, громадянин Туреччини, зазнав поранення та госпіталізований, заявила Петренко.

Інші подробиці події, в тому числі назву танкера, його маршрут і дату атаки, в Слідчому комітетаіне уточнили.





Українські офіційні особи російські заяви про удар безпілотників по танкеру на момент публікації новини не коментували.

Наприкінці 2025 року українські морські дрони атакували біля берегів Туреччини два нафтові танкери «Кайрос» (Kairos) і «Вірат» (Virat), що належать до «тіньового флоту» РФ, а біля берегів Сенегалу внаслідок вибухів було пошкоджено танкер «Мерсін» (Mersin). У січні дрони атакували в акваторії Чорного моря біля Анапи танкер «Матильда» (Matilda) під прапором Мальти.

У березні 2026 року в Середземному морі між Мальтою та Лівією спалахнув танкер для перевезення зрідженого природного газу «Арктик Метагаз» (Arctic Metagaz), що йшов під прапором Росії. Екіпаж танкера був евакуйований. На початку квітня влада Лівії спробувала відбуксирувати танкер в один із портів, але операція завершилася невдачею.