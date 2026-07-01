FT: Київ пропонує ІМО визнати «тіньовий флот» РФ військовою ціллю

Україна звернулася до Міжнародної морської організації (IMO) із пропозицією визнати судна «тіньового флоту» Росії законними військовими цілями. Про це пише 30 червня газета The Financial Times.

Про звернення на день раніше, як зазначає DW, повідомив також британський журнал про судноплавство Lloyd's List. Лист до IMO, що входить до структур ООН, направив 26 червня віцепрем’єр України Олексій Кулеба.

У листі Кулеба вказує, що російські танкери мають «критичне значення для формування бюджетних надходжень для РФ та продовження її військових зусиль». «Виникають обґрунтовані питання щодо того, чи можна вважати діяльність таких судів виключно звичайними комерційними операціями», – пише український віцепрем’єр.

Також із посиланням на Кулебу наводяться відомості про те, що з початку повномасштабної війни у лютому 2022 року Росія атакувала понад 200 комерційних судів. Окремо зазначається, що ударів по 59 торговельним судам було завдано в Чорному морі; Україна минулого року завдала ударів приблизно по дюжині суден під санкціями.

На початку червня, як пише FT, представники Росії також написали листа в IMO. Вони звинуватили Київ у «тероризмі» через атаку на російський танкер для перевезення зрідженого природного газу Arctic Metagaz, яка сталася в березні в Середземному морі.



До так званого «тіньового флоту» відносяться судна, що перевозять вантажі з російських портів, проте використовують прапори третіх країн і, як правило, приховують своїх справжніх власників. Сотні суден тіньового флоту включені до списків санкцій країн Заходу.







