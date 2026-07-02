Зеленський заявив, що зять Трампа мав переговори з Умєровим в останні два дні

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер в останні два дні мав переговори з секретарем Ради нацбезпеки й оборони України Рустемом Умєровим.

Президент України сказав про це, відвідуючи одне з місць російських ударів у Києві, передають українські і західні ЗМІ. Деталей переговорів він не навів.

Зеленський висловив сподівання, що Кушнер, а також посланець Трампа Стів Віткофф відвідають Україну, незважаючи на те, що дипломатичні мирні зусилля, підтримувані США, щодо припинення війни, зайшли в глухий кут.

Крім того, Зеленський висловив сподівання на зустріч із Трампом у кулуарах саміту НАТО в столиці Туреччини Анкарі наступного тижня.

Наприкінці травня Зеленський висловлював сподівання на приїзд спецпосланців президента США – Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера – до Києва протягом двох тижнів.

«Вони тут ще ніколи не були. Я вважаю, що це важливо не [лише] для нас. Для них корисно зрозуміти, побачити, зустрітися з людьми, що їхнє життя триває, але ми хочемо зупинити цю війну. Це має зупинити Росію. Вони кілька разів були в Москві. Я вже казав раніше, що якщо вони хочуть поїхати цього разу до Москви, то мають приїхати до Києва, а потім їхати до Москви. Гадаю, це буде корисно», – сказав Зеленський в інтерв’ю CBS News.

Американська сторона якихось строків можливого візиту Віткоффа та Кушнера не озвучувала.

Останні мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни. Трамп також заявив, що Росія повинна укласти угоду з Україною, після «дуже гарної» зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7, що викликало обережний оптимізм серед лідерів «Групи семи» щодо можливості укладення мирної угоди.

Натомість у Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчити війну до зими: «через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо – і через тиск на Росію».