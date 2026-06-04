«Честь професії 2026»: матеріали журналістів Радіо Свобода перемогли у двох номінаціях

Матеріали журналістів Радіо Свобода перемогли у двох номінаціях конкурсу професійної журналістики «Честь професії 2026».

У номінації «Найкраще інтерв’ю» перемогу здобула робота журналістки Ірини Сисак, оператора Павла Холодова і режисерки Марини Польшиної «Розмови з росіянами у чат-рулетці, війна, історія та пропаганда РФ. Інтерв’ю з Віталієм Дрібницею».

Також у номінації «Найкраще розслідування» переміг фільм «Буча Яблунська», створений Дмитром Джулаєм спільно зі співавторами, серед яких Євген Лубчак (графіка), Владислав Яцків (продюсер), Павло Холодов, Володимир Паутов (оператор).

Загалом до короткого списку конкурсу «Честь професії» цього року потрапили п’ять матеріалів журналістів Радіо Свобода.

Цього року в основні номінації конкурсу «Честь професії» були подані 790 матеріалів, з яких відбіркова комісія та журі обрали список переможців.



