Чотири матеріали журналістів Радіо Свобода потрапили до короткого списку конкурсу «Честь професії»

Журі й відбіркова комісія конкурсу професійної журналістики «Честь професії 2026» оголосили короткий список фіналістів у шести основних номінаціях. До переліку потрапили чотири матеріали журналістів Радіо Свобода.

У номінації «Найкраще інтерв’ю» на перемогу претендує робота журналістки Ірини Сисак, оператора Павла Холодова та режисерки Марини Польшиної «Розмови з росіянами у чат-рулетці, війна, історія та пропаганда РФ. Інтерв'ю з Віталієм Дрібницею».

У номінації «Найкращий воєнний репортаж» серед претендентів є матеріал Ярослава Кречка та Павла Холодова «Піхота, НРК, FPV: як б'ють російську армію під Торецьком» (проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії).

Перемогти в номінації «Найкраще розслідування» може фільм «Буча Яблунська», створений Дмитром Джулаєм спільно зі співавторами, серед яких Євген Лубчак (графіка), Владислав Яцків (продюсер), Павло Холодов, Володимир Паутов (оператор).

У цій же номінації на перемогу претендує розслідування «Доктор Зло». Лікар, який катував українських військовополонених в одній із найзакритіших колоній у Мордовії» – авторки Ольга Івлєва та Кіра Толстякова (проєкт Радіо Свобода «Схеми»).

Цього року в основні номінації конкурсу «Честь професії» були подані 790 матеріалів, з яких відбіркова комісія та журі обрали список переможців.

Церемонія нагородження переможців відбудеться 4 червня.