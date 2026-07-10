«Любить переможців». Сенатор Грем пояснив, чому Дональд Трамп став прихильнішим до України

Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вразила здатність України переломити ситуацію на полі бою й ефективно, за допомогою створених нею ж технологій, воювати проти значно сильнішого противника. Про це під час свого візиту до Києва розповів близький до президента США сенатор-республіканець Ліндсі Грем, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Гадаю, президент Трамп любить переможців. І він бачить Україну саме серед переможців… Те, що президент Трамп побачив в Україні, справило на нього сильне враження… Україна чинить на Росію дуже серйозний тиск», – сказав журналістам Грем.

Водночас сенатор зауважив, що виграти війну виключно військовим шляхом не вдасться, і закликав світ припинити наповнювати російський бюджет, купуючи енергоносії в РФ.





«Я сподіваюся завершити цю війну дипломатичним шляхом. І чим більше важелів впливу ми матимемо на Путіна, тим краще… Якщо ми підвищимо бойові спроможності України, передавши їй технології, і водночас дамо світові зрозуміти, що він має допомогти президенту Трампу завершити цю війну, припинивши купувати дешеву російську нафту й газ – це буде виграшна комбінація», – вважає політик.

Радіо Свобода попросило Грема прокоментувати повідомлення Reuters, яке з посиланням на наближені до Кремля джерела написало про ще більшу рішучість Путіна воювати після ударів України по НПЗ. Він припустив, що спершу все так і відбуватиметься.

«Спочатку вони саме цим шляхом і підуть. Але я справді вважаю, що зараз настав момент, коли Москва має почути правильний сигнал не лише від Європи. Вона має почути Китай. Вона має почути Індію… Японія ж входить до п’ятірки найбільших покупців газу, чи не так? Передайте своїм друзям у Японії: знайдіть інший спосіб купувати газ. Скажіть прем’єр-міністру Японії зателефонувати Путіну й сказати: «Послухайте, ми хочемо знайти спосіб закінчити цю війну. Ви ставите нас у дуже складне становище», – зазначив сенатор-республіканець, що є співавтором законопроєкту про санкції щодо російської нафти.

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Грем запевнив, що нині їде з Києва «з більшим оптимізмом, ніж будь-коли». Це десятий візит сенатора до України за час її повномасштабної війни з Росією.

«Тепер я бачу шлях до миру, якого не бачив ще рік тому. Гадаю, останній рік став переломним на полі бою – ситуація розвивається в правильному напрямку. Сподіваюся, що президент Трамп, маючи додаткові інструменти (передбачені законопроєктом Грема-Блюменталя про санкції – ред.), зможе переконати країни, які були частиною проблеми, стати частиною її вирішення», – підсумував сенатор.

Військова допомога США різко скоротилася з моменту повернення Трампа на посаду президента Сполучених Штатів в січні 2025 року. Тим часом дипломатичні зусилля адміністрації США з припинення війни Росії проти України зайшли в глухий кут.

Водночас подекуди в риториці Трампа спостерігаються зміни. Зокрема, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня він повідомив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Перед тим, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі 24 червня Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський «добре справляється» і похвалив його за сміливість. Так Трамп відповів на запитання журналіста про те, чи він вважає, що Зеленський «зараз перемагає» у війні з Росією. Раніше Трамп говорив, що в Зеленського «немає карт» для перемоги.



