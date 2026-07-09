Зеленський: у найближчі дні Україна отримає від США пакет ракет-перехоплювачів до Patriot

У найближчі дні Україна отримає пакет ракет-перехоплювачів до батарей Patriot від США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«У найближчі дні ми отримаємо пакет від США, а також були окремі домовленості у мене з європейцями. Там ще поки що дат немає, але будуть додаткові PАC-3», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, чи отримає Україна швидкі поставки ракет PАC-3 від партнерів.

Він також назвав «результативним» для України саміт НАТО, який 7–8 липня відбувся в Анкарі.

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Зеленський нагадав, що з президентом США Дональдом Трампом позитивно вирішили питання щодо виробництва Patriot в Україні, тепер важливо, що технічні групи країн почали працювати над цим без пауз, щоб Україна отримала якнайшвидше ліцензії і почала виробництво.

У ніч проти 6 липня сили РФ завдали масованого комбінованого удару по Україні, запустивши 68 ракет і 351 БпЛА, основним напрямком удару, за даними ЗСУ, був Київ.

Тоді військові повідомили, що сили ППО знешкодили 37 крилатих ракет (і жодної балістичної), а також 326 безпілотників, водночас зафіксовано влучання 29 балістичних (зокрема протикорабельних) ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків дронів на 16 локаціях.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи відбиття чергового масованого російського удару, вкотре звернув увагу на брак ракет до систем ППО Patriot, необхідних для збиття російських балістичних ракет.