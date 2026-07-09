Ліцензія на Patriot. Трамп дав добро Зеленському. Чи зможе Україна сама виробляти ракети-перехоплювачі

Того самого дня, коли Росія здійснила третю масовану атаку на Київ за тиждень, президент України перебував за 1200 кілометрів від столиці й просив дозволу виробляти зброю, яка могла б зупинити або принаймні послабити найпотужніші російські удари.

Нині Україна має чимало потреб, оскільки вже 53-й місяць протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Та передусім їй необхідні засоби для перехоплення найнебезпечнішої російської зброї – балістичних ракет.

Донедавна надана США система протиповітряної оборони Patriot вважалася єдиним надійним способом перехоплення балістичних ракет. Але українські запаси ракет-перехоплювачів для цієї системи скорочуються, адже запаси США також зменшилися – через те, що американські сили на Близькому Сході відбивали іранські атаки.

Тепер Київ хоче виробляти власні ракети-перехоплювачі для системи Patriot. Проблема в тому, що для цього йому потрібна ліцензія від США.

8 липня президент України Володимир Зеленський отримав згоду.

«Ми дамо їм право виробляти Patriot», – сказав президент США Дональд Трамп, сидячи поруч із Зеленським на полях саміту НАТО в Туреччині.

«Ми надамо вам ліцензію на виробництво Patriot, – сказав він. – Так ви не зможете скаржитися, що ми даємо їх недостатньо. Я скажу: «Ну то виробляйте їх самі».

Якщо Трамп виконає свою обіцянку, цей крок стане серйозним посиленням для Зеленського, не кажучи вже про українські системи ППО, які зазнають труднощів.

Зокрема, Київ зазнав серії атак із застосуванням хвиль російських дронів, крилатих і балістичних ракет. Атака 2 липня, внаслідок якої загинули понад 30 людей, стала однією з найсмертоносніших від початку вторгнення у лютому 2022 року.

Українська протиповітряна оборона суттєво покращилася за час війни. Повітряні сили, які відповідають за ППО, навчилися ефективно збивати російські дрони, а також крилаті ракети. Українська оборонна промисловість тим часом поспіхом розробляє нові системи озброєння – як засоби ППО, так і інші види зброї.

За оцінкою лондонського Центру інформаційної стійкості, із січня Україна перехопила 90% російських далекобійних дронів – на відміну від безпілотників меншої дальності, які активно використовують на передовій. Також було перехоплено 80% із 722 крилатих ракет, випущених по Україні.

Однак із 522 російських балістичних ракет, випущених цього року, 70% досягли своїх цілей.

Головною балістичною ракетою Росії є ракета наземного базування «Іскандер-М», яка має дальність близько 500 кілометрів і може розвивати швидкість до 7 махів, досягаючи цілей за лічені хвилини.

Під час атаки 6 липня українська ППО, за даними Повітряних сил, не збила жодної з 23 ракет «Іскандер-М». Шість гіперзвукових крилатих ракет, відомих як «Циркон», також влучили у свої цілі – знову ж таки через нестачу ракет-перехоплювачів.

« Щоб збивати балістичні ракети, потрібні відповідні засоби. Систем – достатньо, потрібне стабільне постачання ракет» , – сказав речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі після атаки 2 липня.

«Росіяни використовують той фактор, що в Україні, та й у світі – серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів [для Patriot], – сказав він. – Тому більше зосереджуються на ударах балістикою».

Складність виробництва ракет Patriot

Батарея системи Patriot, створеної американськими оборонними гігантами Lockheed Martin і Raytheon, складається з ракет-перехоплювачів, пускової установки, радара, високочастотної антени, станції управління та генератора живлення.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, загальна вартість системи становить близько 1,1 мільярда доларів: 400 мільйонів доларів припадає на пускову установку та інші компоненти, ще 690 мільйонів – на ракети.

Вважається, що Україна загалом має щонайменше сім систем Patriot: три надали Сполучені Штати, три – Німеччина і щонайменше одну – група європейських союзників.

Однак не всі вони працюють одночасно – переважно через технічне обслуговування.

Україна також має франко-італійську систему ППО, відому як SAMP/T. Вона добре працює проти крилатих ракет або дронів, але менш надійна проти балістичних ракет, які летять вище й швидше.

Україні бракує саме ракет-перехоплювачів, які запускають із батарей Patriot: PAC-2 і новішої моделі PAC-3.

Українські посадовці вже кілька місяців лобіюють це питання в адміністрації США. Вони також намагаються заручитися підтримкою європейських союзників.

«У країнці кажуть нам, що можуть менш ніж за рік розробити перехоплювач, який фактично буде еквівалентом PAC-2, і що зможуть виробляти їх у великих кількостях , – сказав високопоставлений дипломат НАТО в коментарі Радіо Свобода. – Якщо їм це вдасться, ми це вітаємо».

Втім, експерти сумніваються, що Україна справді зможе швидко наростити повноцінне виробництво таких ракет-перехоплювачів.

«Я не поділяю думки, що ми в Україні могли б налагодити ліцензійне виробництво» ракет PAC-3, сказав Валерій Романенко, колишній український офіцер ППО, який нині викладає в Національному авіаційному університеті в Києві.

«По-перше, усі наші підприємства перебувають під ударами російських балістичних ракет, і ми зараз не можемо їх захистити, – сказав він. – По-друге, ми матимемо ті самі проблеми, що й виробник, тобто нестачу комплектуючих ».

«Трамп, можливо, і дав свою згоду, але цей план досі нереалістичний, – сказала Дженніфер Кавана, старша наукова співробітниця й директорка з військового аналізу в Defense Priorities, американському аналітичному центрі. – Україні все одно доведеться будувати виробничі потужності, які відповідають [експортним] вимогам, долати дефіцит комплектуючих і проходити численні рівні юридичних процедур у США».

«Якщо Україна вироблятиме ракети Patriot, то це будуть невеликі обсяги й станеться це через рік або більше. Це не те, що допоможе Україні в короткостроковій перспективі», – сказала вона.

За словами Кавани, існує також ризик, що секретні технології потраплять до противників.

« Передача цієї технології Україні пов’язана з величезними ризиками . На мою думку, дуже ймовірно, що якщо Україні нададуть ліцензії, ця технологія зрештою опиниться в руках Росії та Китаю», – сказала вона.

Романенко вважає, що кращою стратегією для України було б отримати більше далекобійних ракет для ударів по російських оборонних підприємствах, зокрема американських Tomahawk.

Минулого року Міністерство оборони США схвалило постачання Україні Tomahawk, але остаточне рішення досі не ухвалене в Білому домі.

«Я – прихильник активної оборони … Нам потрібно бити по російських виробниках ракет і ракетних підрозділах, які запускають цю балістику, – сказав Романенко. – Але для ефективних ударів по російських військових підприємствах нам потрібні потужні далекобійні ракети» – Tomahawk або крилаті ракети повітряного базування.

Українська збройова компанія Fire Point, яка успішно виробляє далекобійні ударні дрони та крилату ракету Flamingo, розробляє власну систему ППО, яка має доповнити або навіть замінити Patriot.

Минулого місяця компанія оголосила про успішне випробування системи під назвою Freya. Втім, аналітики попереджають, що минуть місяці, перш ніж компанія зможе розгорнути боєздатну батарею.

За участі кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко.