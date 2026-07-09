Підсумки саміту НАТО в Анкарі для України. Прихильність Трампа та гроші від європейців

Український президент провів перемовини з президентом США на саміті в Анкарі 8 липня. Тон їхнього спілкування був дружнім, Володимир Зеленський жартував, а Дональд Трамп зауважив, що хоч «у це важко повірити», але від часу зустрічі в Овальному кабінеті й до сьогодні – вони «вибудували дуже хороші відносини».

Попри побоювання європейських дипломатів у НАТО, саміт загалом, за словами німецького канцлера Фрідріха Мерца, відбувся у позитивній атмосфері. А сам Трамп після засідання заявив, що в залі саміту НАТО панувала «величезна кількість любові».

Чим став цей саміт для України? Та що стало запорукою успіху цієї зустрічі лідерів країн НАТО?

Незадовго до почату цього саміту дипломати у штаб-квартирі НАТО відзначали, що український президент в очах у президента США, за їхніми спостереженнями, перейшов з категорії «лузерів», тобто тих, хто програє, у категорію «переможців» .

За кілька тижнів до саміту НАТО, а саме на саміті G7 у Франції, Україна, та й європейські лідери, демонстрували президенту США «карти» України – палаючі Москву та Санкт-Петербург та нафтопереробні заводи у російському тилу , до яких дістались українські дрони.

Зміна тону

Трамп та Зеленський планували провести перемовини ще на саміті G7, проте натомість мали лише коротку розмову.

В Анкарі ж їх зустріч за зачиненими дверима тривала близько години, а перед цим вони ще понад 40 хвилин спілкувались із пресою.

«Ми справді вибудували хороші стосунки. У це важко повірити. Від часу зустрічі в Овальному кабінеті й до сьогодні ми вибудували дуже хороші відносини», – сказав Дональд Трамп про Володимира Зеленського.

Торік у лютому сварка двох лідерів у Білому домі поставила під сумнів майбутню підтримку України з боку Вашингтона.

Тепер же, під час розмови Трамп називав Зеленського «відданим своїй країні», казав, що «він виконав дивовижну роботу» і «був дуже ефективним» . А також зауважив, що здатність України вистояти 5 років у війні проти такої держави як Росія «заслуговує на визнання».

ППО для України

Пріоритетним питанням на цих перемовинах, так і для саміту загалом, український президент назвав протиповітряну оборону та захист від балістичних ракет.

Зокрема, від партнерів по НАТО Зеленський очікував надання ракет-перехоплювачів балістики для американських систем ППО Patriot, запаси яких в Україні вичерпались. А від США – ліцензій на їх виробництво в Україні. Зеленський закликав, зокрема, і європейських лідерів посприяти цьому рішенню.

Трамп на зустрічі з Зеленським зазначив, що ЗРК Patriot – це «оборонна зброя, а така зброя мені подобається більше, ніж наступальна», і продемонстрував готовність це обговорити.

«Думаю, ми будемо говорити сьогодні про одну річ: мені тут пташка нашепотіла, що сьогодні ми можемо обговорити питання надання їм (Україні – ред.) права виробляти Patriot. Ми покажемо їм, як це робити . Насправді це дуже складний процес. Але ви швидко опануєте всі його тонкощі», – сказав президент США.

Дональд Трамп додав, що компанія-виробник комплексів зараз будує чотири нових заводи. Це може пришвидшити виробництво ракет, на які зараз доводиться «довго чекати».

«Ми будемо говорити про надання вам ліцензії на виробництво «Петріотів». Досить круто, чи не так? Тепер не зможете жалітися, що не даємо вам достатньо», – додав Трамп.

А ще зазначив, що більшість інших країн, на відміну від України, не могли б виробляти Patriot. Сказав про це, коли розповідав про намір США купувати українські дрони.

«Ми виробляємо чудові дрони. Але вони мають здатність виробляти їх у дуже великих кількостях… Це вражає, що в умовах війни вони продовжують їх виробляти. Вони роблять їх у підвалах. Вони виробляють їх будь-де, де є хоч якесь укриття. Та, підозрюю, навіть якщо укриття немає, вони все одно знаходять спосіб. Це неймовірна здатність. Дуже небагато країн можуть таке. Саме тому я й кажу про Patriot. Вони змогли б їх виробляти. Більшість країн не змогли б», – вказав американський лідер, відзначивши, що «у вас дуже талановиті люди».

У заявах після перемовин ні президент України, ні президент США не повідомляли, чи вдалося їм досягти якихось конкретних домовленостей щодо ліцензій на Patriot.

20 зустрічей Зеленського на полях саміту

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про інший напрямок, над яким працює Україна – розробка власної системи захисту від балістичних ракет.

За його словами, український президент провів на полях саміту близько 20 зустрічей з лідерами країн НАТО.

«Відбулися розмови президента з лідерами тих країн, які дійсно можуть пришвидшити або забезпечити необхідні елементи для фіналізації. Зараз я вже кажу про фіналізацію цього процесу. Саме створення системи протиповітряної оборони в Україні з антибалістичними спроможностями », – сказав Сибіга.

До того ж, додав він, Україна вже працює з кількома країнами, які мають на складах антибалістичні ракети.

« Є низка держав, у тому числі в Європі, які мають у наявності антибалістичні ракети. Ми працюємо з кожною з цих столиць різними каналами. Є також країни-лобісти, які допомагають нам працювати з третіми державами. Зараз я вже говорю про фіналізацію цього процесу», – повідомив глава МЗС.

Мир та гарантії безпеки

За час саміту американський президент кілька разів спілкувався з пресою – на початку зустрічей з президентом Туреччини, генсеком НАТО та президентом України, а також на фінальній пресконференції за підсумками саміту.

І в той час як на пресконференції домінувала тема Ірану і жоден із журналістів не поставив питання про Україну , на зустрічі з Зеленським у залі було чимало української преси.

Українські журналісти розпитали у президента США, чому він вважає, що з Росія з Україною можуть невдовзі укласти мир, і як США можуть гарантувати, що Москва не нападе знову.

У відповідь на запитання журналістки Радіо Свобода про те, чому президент США вважає, що лідер РФ Володимир Путін «може бути зацікавлений у врегулюванні війни», Трамп заявив, що робить такий висновок на основі особистих розмов із ним.

«Тому що я говорю з ним (президентом РФ Володимиром Путіним, – ред.). Я говорю з президентом Зеленським. Усе моє життя було пов’язане з укладанням угод. Я знаю, коли люди хочуть укласти угоду», – сказав Трамп.

Президент США розповів також, що під час розмови з Путіним вони обговорювали, де б могли зустрітися президенти України та Росії.

«Але одне з того, про що я говорив із ним, було: де він хотів би зустрітися? Він сказав: в ідеалі – у Москві. Я відповів: «Я не думаю... Знаєте, я ж маю себе поставити на його (Зеленського – ред.) місце. Я не знаю, чи поїхав би він до Москви», – розповів Трамп і запитав у Зеленського «Ви б поїхали до Москви?».

Зеленський відповів, що «це складно», бо «там зараз багато українських дронів», викликавши сміх у делегацій та журналістів.

На прохання прокоментувати далекобійні удари України по Росії, Трамп сказав, що «це ескалація, але це ескалація, яка може призвести до завершення (війни – ред.)».

Що ж стосується гарантій безпеки для України, то президент США наполіг, що цим питанням має займатися Європа, а США «будуть допомагати».

«Любов в повітрі»

Здатність європейських країн НАТО самостійно дбати про безпеку свого континенту, зокрема і захищатись від Росії у разі нападу, це одна із цілей, до якої наразі готуються країни Альянсу.

Витрати на оборону на рівні 5% від ВВП – шлях до цього. І деякі політики прибули на саміт із пінами з написом «5%» на своїх лацканах, підкреслюючи досягнення їхніх країн.

Серед них міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна та литовські президент Гітанас Науседа, міністр закордонних справ Кестутіс Будрис і міністр оборони Робертас Каунас.

До розрахунку у 5% оборонних витрат входить також допомога Україні. Тож на цьому саміті у підсумковій декларації лідери зафіксували зобовʼязання надати у 2026 році Україні 70 мільярдів євро у вигляді військової техніки, допомоги та навчання, і підтримувати щонайменше такий же рівень допомоги і у 2027 році.

І надати ці кошти мають саме Європейські союзники та Канада. Озброєння від США, зокрема і ракети для систем Patriot, мають надходити до Києва пакетами PURL, які оплачуватимуть європейські партнери.

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, країни НАТО уже майже досягли показника 4% від ВВП витрат на оборону, хоча торік цю ціль було представлено як десятирічний план.

Президент США залишився задоволеним такими результатами. На підсумковій пресконференції він розповів, що в залі саміту НАТО панувала «величезна кількість любові». Він назвав зустріч дуже успішною і заявив, що на ній було продемонстровано велику єдність союзників.