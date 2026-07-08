Сибіга заявив про фіналізацію домовленостей щодо української антибалістичної системи ППО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна переходить до фінального етапу домовленостей щодо створення власної системи протиповітряної оборони з антибалістичними можливостями. Про це він сказав після засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів на саміті Альянсу в Анкарі 8 липня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Вже є конкретні рішення щодо посилення наших антибалістичних спроможностей. Ну і безумовно, щодо закриття українського неба й посилення наших спроможностей у цій сфері», – сказав Сибіга.

За словами міністра, українська сторона вже визначила пріоритети для посилення захисту від балістичних ракет, які раніше озвучив президент Володимир Зеленський під час саміту НАТО та Форуму оборонних індустрій.

«Відбулися розмови президента з лідерами тих країн, які дійсно можуть пришвидшити або забезпечити необхідні елементи для фіналізації. Зараз я вже кажу про фіналізацію цього процесу. Саме створення системи протиповітряної оборони в Україні з антибалістичними спроможностями», – сказав Сибіга.

Він зазначив, що Україна також працює з країнами, які мають на складах антибалістичні ракети і веде переговори з державами за межами Європи.

«Є низка держав, у тому числі в Європі, які мають у наявності на своїх складах антибалістичні ракети. Ми з кожною з цих столиць працюємо різними каналами за різними модальностями. Ми також розуміємо географію за межами Європи, з якими столицями необхідно активізувати діалог саме для отримання цих рішень», – повідомив глава МЗС.

За його словами, Україні також допомагають держави-партнери, які виступають своєрідними «адвокатами» у переговорах із третіми країнами.

«У нас є країни-лобісти, які допомагають нам працювати в третіх країнах, аби це відбулося. Фактично вже йдеться про групи підтримки, групи адвокатування для досягнення конкретних результатів щодо посилення антибалістичних спроможностей», – сказав він.

Тема посилення захисту від балістичних ракет стала однією з ключових під час саміту НАТО в Анкарі. Президент Зеленський закликав європейських союзників прискорити створення власної системи протиракетної оборони та розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет, наголосивши, що це не може чекати до 2030 року.