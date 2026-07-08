Мадяр розповів про розмову з Зеленським та відмову Угорщини допомагати Україні зброєю

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів про коротку розмову з президентом України Володимиром Зеленським та заявив, що Будапешт і надалі не надаватиме Україні військової допомоги, однак продовжить гуманітарну підтримку. Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому 8 липня перед початком пленарного засідання саміту НАТО в Анкарі.

«Так само, як і два роки тому у Вашингтоні, НАТО ухвалить декларацію щодо фінансової підтримки України. Йдеться про 70 мільярдів євро. Втім, як і раніше, участь у цій підтримці буде добровільною», – заявив він.

Мадяр нагадав, що Угорщина і Словаччина мали механізм opt-out, тобто можливість відмовитися від участі в кредитній програмі Європейського Союзу. Там само зараз кожна держава-член НАТО буде самостійно вирішувати, чи долучатися до цієї допомоги Україні.





«Я чітко дав зрозуміти всім тут, в Анкарі, і повторю це на пленарному засіданні, що Угорщина й надалі підтримуватиме Україну всіма гуманітарними засобами. Водночас Угорщина не надаватиме Україні ні зброї, ні військових, ні будь-якої іншої військової допомоги», – заявив прем’єр Угорщини.

Він також повідомив, що напередодні коротко поспілкувався з Зеленський під час офіційного прийому на відкритті саміту:

«Ми домовилися найближчим часом зустрітися – або в Будапешті, або в Києві. Після цього ми разом відвідаємо Закарпаття, зокрема, Берегове».

Це вже не перша публічна заява Петера Мадяра про намір зустрітися з Володимиром Зеленським. Ще наприкінці квітня, невдовзі після перемоги на парламентських виборах в Угорщині, він запропонував провести першу зустріч із президентом України саме в Береговому на Закарпатті – місті, де більшість населення становлять етнічні угорці.

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Мадяр заявляв, що такий символічний крок мав би започаткувати «нову основу» для українсько-угорських відносин і сприяти розв’язанню питань угорської меншини в Україні.

У травні, вже після вступу на посаду прем’єр-міністра, Мадяр повторив, що сподівається зустрітися із Зеленським саме в Береговому на початку червня. Тоді ж українська сторона повідомила, що дата і місце можливої зустрічі будуть узгоджувати через дипломатичні канали.

Після першої короткої розмови із Зеленським на саміті ЄС у Брюсселі під час саміту лідерів ЄС в червні Мадяр знову заявив, що хотів би провести повноцінні переговори саме в Береговому. Водночас він визнав, що український президент віддає перевагу іншому місцю зустрічі.