Прем’єр Угорщини заявив про внутрішнє розслідування через затримання українських інкасаторів

Угорська влада ініціює внутрішнє розслідування в органах, причетних до арешту українських інкасаторів і автомобілів, заявив прем’єр-міністр Петер Мадяр 17 червня.

«Ми наказали негайно провести внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Антитерористичному центрі та інших відповідних органах у зв’язку зі справою українського «золотого конвою», – написав він на своїй сторінці в X.

За словами Мадяра, генеральний прокурор Угорщини повинен негайно розглянути це питання.

У травні Будапешт повернув Україні кошти й цінності, заарештовані разом із інкасаторами на території Угорщини. Згодом країна також скасувала рішення про депортацію українських громадян.

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6 березня голова МЗС України заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українців-співробітників державного «Ощадбанку». Вони виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною. Українських інкасаторів звільнили того ж дня, офіційно їх депортували.

За даними банку, в автомобілях були 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограм золота.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України і службового автомобіля «Ощадбанку» на території Угорщини.

Тодішній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію і «проведе ретельне розслідування».