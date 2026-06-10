У МЗС сподіваються на зустріч Зеленського й Мадяра «найближчим часом» 

Київ працює над організацією зустрічі президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, заявив на брифінгу 10 червня речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

«Ми сподіваємося, що вона відбудеться найближчим часом. Я не розкриватиму місце або точний час, але можу підтвердити, що ми працюємо й маємо певні позитивні сигнали, що ця зустріч може відбутися найближчим часом», – сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

Тихий зазначив, що ймовірний порядок денний такої зустрічі «цілком очевидний»: Україна прагне нормалізувати двосторонні відносини з Угорщиною. За його словами, вже помітний певний прогрес щодо найбільш чутливих питань, таких як права національних меншин.

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«Ми змогли розблокувати дуже важливий діалог між делегаціями. Ви чули самого Мадяра – він каже, що є прогрес, Угорщина підтримує відкриття першого кластера переговорів. Ми це вітаємо й думаємо, що можемо працювати на основі цього імпульсу та нормалізувати наші відносини», – додав речник.

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр 3 червня заявив про всеохопну домовленість із Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини. За його словами, ці зобов’язання також з’являться в плані дій України щодо Євросоюзу – «якщо це станеться, угорський уряд сприятиме відкриттю першого кластера вступу щодо України».

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Після виборів в Угорщині в квітні Мадяра привітали лідери багатьох країн ЄС і президент України Володимир Зеленський. І в Брюсселі, і в Києві сподіваються, що Мадяр, який називає себе проєвропейським політиком, перегляне політику свого попередника Орбана, і за його правління Угорщина перестане блокувати заходи на підтримку України.

Петер Мадяр раніше заявляв, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, зокрема пропонував провести таку зустріч на Закарпатті на початку червня. Український президент також заявив про готовність до зустрічі.