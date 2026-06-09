Депутати парламенту Угорщини погодилися скоротити власну зарплату на 40%

Угорські законодавці 8 червня одноголосно підтримали скорочення їхніх зарплат і надбавок, виконавши в цій частині пропозицію нового прем’єр-міністра Петера Мадяра про зменшення адміністративних витрат, повідомляє агенція France-Presse.

Критики раніше звинувачували попередника Мадяра Віктора Орбана в наданні високих зарплат у спробі заспокоїти депутатів опозиції.

Тепер щомісячна базова зарплата депутатів має зменшитися на 40% до еквівалента 3690 євро (це майже 190 тисяч гривень) до сплати податків, починаючи з наступного місяця. Базові зарплати депутатів усе ще будуть майже вдвічі вищими за середню заробітну плату в Угорщині, але (з урахуванням інших доплат) приблизно втричі меншими, ніж за часів Орбана.

Відшкодування рахунків за мобільний телефон буде повністю скасоване, також будуть скорочені надбавки законодавцям на оренду офісу, житло та персонал.

«Окрім людяності, йдеться про самообмеження… та скромність», – сказав Мадяр приватній телекомпанії RTL минулого місяця, аргументуючи скорочення.

Системна корупція коштувала Угорщині щонайменше 186 мільярдів євро протягом 16-річного перебування Орбана на посаді, оцінив голова антикорупційного наглядового органу країни, Управління з питань доброчесності, Ференц Біро в інтерв’ю розслідувальній групі De Akciokozosseg.