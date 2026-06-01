Президент Угорщини відмовився йти у відставку – Мадяр обіцяє усунути його через парламент

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив 1 червня після зустрічі з президентом країни Тамашем Шуйоком, що, якщо президент не піде у відставку, уряд запустить легальний процес щодо його усунення з посади.

Як передають міжнародні медіа, на пресконфереції Мадяр звинуватив Шульока в тому, що той «покинув Угорську республіку».

«Я сповістив президента, що якщо він залишиться на посаді й не піде у відставку за власним бажанням, то сьогодні я повідомлю депутатів парламенту від Tisza про його рішення, і ми негайно розпочнемо необхідні процедури», – заявив він.

Прем’єр-міністр висловив готовність використати більшість своєї партії в парламенті, щоб змінити конституцію та інше законодавство для усунення Шуйока з посади.





Напередодні Шуйок заявив, що має намір виконувати свій мандат протягом усього терміну повноважень – до 2029 року. Його підтримали у партії Віктора Орбана Fidesz, звинувативши Мадяра в «незаконному ультиматумі».

Президента не можна усунути з посади простим голосуванням у парламенті. Поки що неясно, який саме шлях оберуть прихильники Мадьяра. Найімовірніше, їм доведеться вносити зміни до конституційного законодавства.

Президент в Угорщині має переважно церемоніальні повноваження, однак у нього, зокрема, є право вето та звернення до конституційного суду, що може уповільнити ухвалення законопроєктів.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, виступаючи в парламенті після складання присяги 9 травня, закликав чинного президента країни Тамаша Шуйока піти у відставку. Тоді він заявив, що президенту «бракувало мужності» публічно реагувати на прорахунки попередньої влади на чолі з Віктором Орбаном.

За підсумками виборів, що відбулися 12 квітня, правоцентристська партія «Тиса» здобула конституційну більшість у парламенті Угорщини нового скликання, поклавши край 16-річному правлінню Віктора Орбана, який залишає посаду прем’єр-міністра.