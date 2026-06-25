В Угорщині розсекретять архіви комуністичних спецслужб. Мадяр вніс законопроєкт до парламенту

До угорського парламенту внесений законопроєкт про розсекречення архівів комуністичних спецслужб, повідомив 24 червня прем’єр-міністр країни Петер Мадяр.

«Ми внесли до парламенту законопроєкт про відкриття архівів таємної поліції комуністичної доби. Ми дали цю обіцянку і виконаємо її. Тим самим ми нарешті виконуємо давно назрілий обов’язок перед угорським народом», – написав голова уряду в мережі Х.

Законопроєкт передбачає створення незалежної комісії з чинних співробітників спецслужб, істориків та архівістів, пише Bloomberg. Ця комісія визначатиме, які документи досі мають залишатися засекреченими.

Критерії збереження секретності будуть посилені. Раніше документи залишалися закритими, якщо їхня публікація могла завдати шкоди зовнішнім відносинам Угорщини. Тепер – тільки якщо йдеться про відносини з країнами Євросоюзу, Європейської економічної зони чи НАТО.

Парламент майже напевно ухвалить законопроєкт, оскільки у партії Мадяра є конституційна більшість, зазначає Bloomberg. Документи мають стати доступними до 23 жовтня – до 70-ї річниці повстання 1956 року.

Угорщина, на відміну більшості країн радянського блоку, не опублікувала архіви інформаторів після зміни режиму на демократичний. Історики мали доступ до частини архівів, а громадяни могли з’ясувати, чи велося за ними стеження, але широкому загалу ці дані не були доступні.

Наприкінці квітня 2026 року, майже одразу після перемоги на виборах, Мадяр пообіцяв, що новий уряд відкриє доступ до архівів спецслужб, які здійснювали внутрішню розвідку в епоху комуністичного режиму.