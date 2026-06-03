Макрон прийняв Мадяра: говоритимуть про Україну

Президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр Угорщини Петер Мадяр обговорюватимуть Україну під час своєї зустрічі в Парижі 3 червня. Про це французький лідер заявив, приймаючи очільника угорського уряду в Єлисейському палаці.

Макрон відзначив прогрес із розблокуванням 90-мільярдної позики Україні й схваленням 20-го пакету санкцій, що став можливий після зміни влади в Угорщині. Водночас наголосив на необхідності подальшого прогресу щодо підтримки України.

«Ми повинні й надалі посилювати тиск на російську воєнну машину і боротися з обходом санкцій і так званим тіньовим флотом. Ми також обговоримо відновлення нормального процесу переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу відповідно до принципу власних заслуг», – зазначив Макрон.

Петер Мадяр не згадував Україну у вступному слові, яке лідери двох держав виголосили перед початком переговорів.

Наприкінці травня прем’єр-міністр Угорщини розповів про перебіг переговорів на експертному рівні між Україною й Угорщиною про права національних меншин на території України, назвавши їх обнадійливими.

«У нас є пропозиція з 11 пунктів, яка не є новою для української сторони. Переважно йдеться про освітні, культурні та мовні права… Ми підтримуємо контакт з українською стороною на технічному рівні і дуже сподіваємося, що невдовзі зможемо завершити узгодження цих 11 пунктів», – заявив 29 травня Мадяр у Брюсселі на спільній пресконференції з очільницею Єврокомісії.

Очільник угорського уряду додав, що перелік вимог до України «не є чимось особливим ані в Європі, ані в інших частинах світу» з огляду на те, що угорська меншина в окремих регіонах України становить більшість.

Він також вкотре висловив готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським «десь в Україні, бажано на Закарпатті, де проживає угорська меншина, у населеному пункті з угорським населенням».

Після виборів в Угорщині в квітні Мадяра привітали лідери багатьох країн ЄС і президент України Володимир Зеленський. І в Брюсселі, і в Києві сподіваються, що Мадяр, який називає себе проєвропейським політиком, перегляне політику свого попередника Орбана, і за його правління Угорщина перестане блокувати заходи на підтримку України.

Петер Мадяр раніше заявляв, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, зокрема пропонував провести таку зустріч на Закарпатті на початку червня. Український президент також заявив про готовність до зустрічі.