Politico: Угорщина відклала процедурний крок, необхідний для євроінтеграції України та Молдови

Угорщина затримує ключовий процедурний крок, потрібний для поступу України та Молдови на шляху до вступу в Євросоюз – про це повідомляє американське видання Politico з посиланням на двох дипломатів у ЄС 23 червня.

Обох співрозмовників цитують анонімно, оскільки вони не уповноважені офіційно говорити про закриті процедури.

За даними видання, Угорщина у вівторок виступила проти надсилання листа до Європейської Ради та Єврокомісії від імені 27 членів блоку, в якому викладено спільну позицію членів ЄС.

Угорщина стала єдиною країною, яка виступила проти цього кроку, який вимагає одноголосного схвалення всіх 27 країн. За словами дипломатів, це рішення винесуть на обговорення знову наступного тижня.

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Ця затримка ставить під загрозу відкриття всіх переговорних кластерів щодо євроінтеграції до середини липня, на яке сподіваються в Києві.

Віцепрем’єр-міністр України Тарас Качка заявив Politico на початку червня, що Київ прагне відкрити всі шість переговорних кластерів про вступ до ЄС до середини липня.

Речник Постійного представництва Угорщини в Брюсселі не відповів на запит Politico про коментар.

Цей крок, зазначає видання, відповідає стриманій позиції прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо членства України. Хоча він не заперечував проти відкриття першого кластера для України, він наполіг на вилученні формулювання про якомога швидший вступ України до блоку з письмових висновків зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі минулого тижня.

Європейський Союз і Київ 15 червня офіційно почали переговори за першим кластером про вступ України до блоку. Це кластер «Основи», який охоплює судову реформу, боротьбу з корупцією, прозорість державних закупівель, свободу слова, права людини, функціонування демократичних інституцій.