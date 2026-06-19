Прем’єр Бельгії каже про «напругу» між двома підходами до членства нових країн у ЄС

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер підтримує європейську перспективу України й Молдови, але вважає, що держави-кандидати мають виконати всі необхідні критерії для членства в Євросоюзі. Про це топпосадовець заявив після саміту лідерів у Брюсселі 19 червня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Водночас де Вевер розповів про два підходи всередині ЄС до процесу подальшого розширення блоку і про «певну напругу» між ними.

«З одного боку – геополітичне прагнення Європейського Союзу та бажання якнайшвидше прийняти Україну до своїх лав. З іншого – необхідність не відмовлятися від принципів поступової інтеграції та виконання всіх критеріїв членства. Між цими двома підходами існує певна напруга, але обидва вони є легітимними та важливими», – зазначив де Вевер.

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Очільник бельгійського уряду вважає, що слід думати про «ширшу європейську архітектуру, де сильний і інтегрований ЄС буде центральним ядром, оточеним країнами, які поступово наближатимуться до наших правил і стандартів».

Де Вевер вважає, що в цьому полягає суть ідеї «асоційованого» членства німецького канцлера, й прогнозує подальші дискусії довкола цього.

У травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував негайне відкриття всіх переговорних кластерів для України і фактичну присутність України в інституціях ЄС – із власними євродепутатами, єврокомісаром і участю в самітах лідерів ЄС, але без права голосу.

У Києві ця ідея викликала неоднозначну реакцію. Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в ЄС має бути лише повноцінним і повноправним.