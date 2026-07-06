«У дусі Путіна». Армія Росії знов атакувала Київ. 9 загиблих. Рятувальники шукають людей під завалами

На початку доби 6 липня Київ знов опинився під масованої атакою Росії. Влада повідомила про щонайменше 9 загиблих і 46 поранених. Кількість жертв може змінюватися, оскільки тривають роботи з порятунку людей. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про руйнування у трьох районах.

Російські військові вночі проти 6 липня завдали чергового масованого удару по Україні, внаслідок чого в Києві (станом на 7:18) загинули 9 людей і ще 46 були поранені, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Наразі підтверджено 9 загиблих та 46 постраждалих внаслідок російської атаки (у тому числі постраждали пʼятеро дітей). На жаль, це не остаточна інформація. Роботи з порятунку людей ще тривають».

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко говорив, що 14, зокрема двох дітей 7 і 8 років, шпиталізували.

Подільський, Голосіївський та Дарницький райони

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили про руйнування у трьох районах Києва.

«У Подільському районі сталося влучання в житлову девʼятиповерхівку з подальшим руйнуванням з 9 по 5 поверхи… Рятувальна операція триває. За іншими адресами сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Часткове руйнування на даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку. Крім того, триває пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи », – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ДСНС, у Дарницькому районі на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків уламки впали на рівні 4-го поверху, а в іншому сталася пожежа квартир на площі 150 кв. м. Також повідомляється про пожежу в поруч розташованому гаражному кооперативі, а за іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-поверховий житловий будинок сталася пожежа з 23-го по 25-й поверхи.

У Голосіївському районі, за попередніми даними, внаслідок атаки горить нежитлова будівля.

Напередодні президент України Володимир Зеленський попереджав, що дані розвідки свідчать про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. На його думку, «це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі».

Росія посилила свої атаки на українські цивільні райони, зокрема на Київ, останніми тижнями, у той час, як мирний процес зайшов у глухий кут.

Під час попереднього масованого удару, вночі проти 2 липня, за даними влади, в Києві загинула 31 людина, понад сотня людей були поранені.

Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті.

Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.