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«У дусі Путіна». Армія Росії знов атакувала Київ. 9 загиблих. Рятувальники шукають людей під завалами

Наслідки удару РФ по Києву, 6 липня 2026 року
Наслідки удару РФ по Києву, 6 липня 2026 року

На початку доби 6 липня Київ знов опинився під масованої атакою Росії. Влада повідомила про щонайменше 9 загиблих і 46 поранених. Кількість жертв може змінюватися, оскільки тривають роботи з порятунку людей. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про руйнування у трьох районах.

Російські військові вночі проти 6 липня завдали чергового масованого удару по Україні, внаслідок чого в Києві (станом на 7:18) загинули 9 людей і ще 46 були поранені, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Наслідки удару РФ по Києву, 6 липня 2026 року
Наслідки удару РФ по Києву, 6 липня 2026 року
Наслідки удару РФ по Києву, 6 липня 2026 року
Наслідки удару РФ по Києву, 6 липня 2026 року

«Наразі підтверджено 9 загиблих та 46 постраждалих внаслідок російської атаки (у тому числі постраждали пʼятеро дітей). На жаль, це не остаточна інформація. Роботи з порятунку людей ще тривають».

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко говорив, що 14, зокрема двох дітей 7 і 8 років, шпиталізували.

Наслідки удару РФ по Києву, 6 липня 2026 року
Наслідки удару РФ по Києву, 6 липня 2026 року

Подільський, Голосіївський та Дарницький райони

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили про руйнування у трьох районах Києва.

«У Подільському районі сталося влучання в житлову девʼятиповерхівку з подальшим руйнуванням з 9 по 5 поверхи… Рятувальна операція триває. За іншими адресами сталося загоряння обшивки даху будівлі та ліфтової шахти на даху. Часткове руйнування на даху 19-поверхівки, горять автомобілі у дворі житлового будинку, а також зафіксовано падіння уламків на рівні 16 поверху 25-поверхового житлового будинку. Крім того, триває пошук потерпілих у 21-поверховому житловому будинку, де сталося руйнування з 2 по 5 поверхи», – йдеться в повідомленні.

Наслідки удару РФ по Києву, 6 липня 2026 року
Наслідки удару РФ по Києву, 6 липня 2026 року

Крім того, за даними ДСНС, у Дарницькому районі на території житлового комплексу в одному з 25-поверхових будинків уламки впали на рівні 4-го поверху, а в іншому сталася пожежа квартир на площі 150 кв. м. Також повідомляється про пожежу в поруч розташованому гаражному кооперативі, а за іншою адресою внаслідок влучання уламків у 30-поверховий житловий будинок сталася пожежа з 23-го по 25-й поверхи.

У Голосіївському районі, за попередніми даними, внаслідок атаки горить нежитлова будівля.

Наслідки удару РФ по Києву, 6 липня 2026 року
Наслідки удару РФ по Києву, 6 липня 2026 року

Напередодні президент України Володимир Зеленський попереджав, що дані розвідки свідчать про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. На його думку, «це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі».

Росія посилила свої атаки на українські цивільні райони, зокрема на Київ, останніми тижнями, у той час, як мирний процес зайшов у глухий кут.

Під час попереднього масованого удару, вночі проти 2 липня, за даними влади, в Києві загинула 31 людина, понад сотня людей були поранені.

Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті.

Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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