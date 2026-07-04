«Є реальна перспектива завершити цю війну» – Зеленський після «дуже доброї» розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 липня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

«Привітав президента Трампа і всіх американців з Днем незалежності. Дуже добре поговорили по телефону. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від «джавелінів» і «петріотів» до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення», – написав Зеленський у телеграмі пізно ввечері 4 липня.

За його словами, під час розмови йшлося про поточну ситуацію на фронті та в дипломатії.

«Є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення. Домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі», – додав президент України.

Раніше сьогодні у привітанні Дональду Трампу і всім американцям з нагоди 250-річчя незалежності Володимир Зеленський наголосив, що Київ «цінує підтримку Сполучених Штатів, особливо зараз, під час повномасштабної війни Росії проти України».

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі ввечері 24 червня Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський «добре справляється» і похвалив його за сміливість. Так Трамп відповів на запитання журналіста про те, чи він вважає, що Зеленський «зараз перемагає» у війні з Росією. Раніше Трамп говорив, що в Зеленського «немає карт» для перемоги.

Крім того, президент США заявляв, що Росія повинна укласти угоду про припинення війни.

Останні мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни.

Натомість у Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчити війну до зими: «через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо – і через тиск на Росію».