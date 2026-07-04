«Якщо разом, то точно досягнемо миру» – Зеленський у вітанні США з Днем незалежності

Президент Володимир Зеленський привітав США із Днем незалежності, наголосивши, що Україна «дуже цінує» підтримку Сполучених Штатів.

«Сьогодні 250 років одній із найбільш яскравих, сильних і впливових людських мрій – американській мрії про свою власну незалежну, вільну, багату країну, яка захищає свободу людей, віру і прагнення до щастя. Ця мрія пройшла через багато випробувань і не просто вистояла, а протягом уже двох із половиною століть є прикладом для інших народів і допомогла вистояти і стати вільнішим усьому людству. Особливо це мало значення у 20 столітті, коли Америка допомогла вберегти світ від влади тиранів і сформувала альянси й партнерства, які вперше дали значній частині людства тривалі мир і можливість вільного розвитку», – йдеться у вітанні.

Зеленський наголосив, що в 21-му столітті вплив і значення Америки – «точно не менш», і, за його словами, «особливо ми це бачимо в Україні, яка бореться за свою незалежність, свободу і право на щастя для наших людей фактично з тими ж надіями, з тим же сенсом, з тією ж енергією, з якими американці вибороли і захистили свою незалежність».

«Ми дуже цінуємо підтримку Сполучених Штатів, і особливо зараз, у час повномасштабної війни Росії проти України. Американська зброя, від «джавелінів», які президент Трамп вирішив передати Україні, до «петріотів», які найбільш надійно бережуть життя наших людей, – усе те, чим Сполучені Штати допомогли нам у захисті нашої країни, доводить силу американського духу, американської рішучості, американських технологій», – сказав президент України.

Зеленський подякував США і додав: «Впевнений: якщо разом, то точно досягнемо миру!»

4 липня у США святкують День незалежності.

Президент України Володимир Зеленський на тлі російського удару 2 липня, внаслідок якого, зокрема, в Києві загинули щонайменше 25 людей, десятки – зазнали поранення, висловив сподівання на надання адміністрацією США ліцензії на виробництво ракет Patriot, необхідних Україні для збиття російських балістичних ракет.

«Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом із партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів», – додав він.

Останні мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни. Трамп також заявив, що Росія повинна укласти угоду з Україною, після «дуже гарної» зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7, що викликало обережний оптимізм серед лідерів «Групи семи» щодо можливості укладення мирної угоди.

Натомість у Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчити війну до зими: «через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо – і через тиск на Росію».