«Дорогий Дональде». Кремль опублікував текст привітання Путіна Трампу і США

Президент Росії Володимир Путін серед інших закордонних лідерів привітав президента США Дональда Трампа з 250-річчям незалежності країни. У телеграмі голові Білого дому, текст якої опублікував сайт Кремля, Путін звертається до Трампа на «ти».

«Дорогий Дональде, прийми щирі привітання ... Зичу тобі, Дональде, і твоїм близьким здоров’я, благополуччя й успіхів, а всім американським громадянам – щастя і процвітання», – йдеться в тексті.

Російське видання «Агентство» звернуло увагу на те, що Кремль вперше оприлюднив текст такого привітання Трампу. Видання також пише, що практику привітань президента США із Днем незалежності Кремль відновив лише у 2025 році, з поверненням Трампа в Білий дім.

Дональд Трамп не раз висловлювався про Путіна в позитивному і схвальному ключі, при цьому стверджуючи, що ніхто з президентів США не займав жорсткішу позицію щодо Москви. Трамп називав російське вторгнення в Україну «безглуздим», зазначаючи, що конфлікт руйнує саму Росію.

У телеграмі Трампу з нагоди Дня незалежності США, що відзначається 4 липня, Путін заявив, що «сьогодні Росія і Сполучені Штати – як дві найбільші ядерні держави – несуть особливу відповідальність за гарантування безпеки і стабільності в глобальному масштабі».

Президент України Володимир Зеленський 4 липня в коментарі, в якому він заперечив заяви російської влади про захоплення міста Костянтинівка в Донецькій області, написав, що Путін напередодні Дня незалежності США «вирішив збрехати світу і президенту Америки щодо ситуації на фронті».

У привітанні Дональду Трампу і всім американцям з нагоди 250-річчя незалежності Зеленський наголосив, що Київ «цінує підтримку Сполучених Штатів, особливо зараз, під час повномасштабної війни Росії проти України». «Американська зброя, від «джавелінів», які президент Трамп вирішив передати Україні, до «петріотів»... доводить силу американського духу, американської рішучості, американських технологій», – наголосив Зеленський.

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі ввечері 24 червня Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський «добре справляється» і похвалив його за сміливість. Так Трамп відповів на запитання журналіста про те, чи він вважає, що Зеленський «зараз перемагає» у війні з Росією. Раніше Трамп говорив, що в Зеленського «немає карт» для перемоги.

Крім того, президент США заявляв, що Росія повинна укласти угоду про припинення війни.

Із поверненням на посаду президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в січні 2025 року контакти між Москвою і Вашингтоном стали активнішими, ніж при експрезиденті Джо Байдені. Вашингтон очолив посередницькі зусилля для досягнення миру між Росією й Україною.

Наприкінці червня російський президент повідомив, що в Москві чекають на новий візит американської делегації після досягнення Вашингтоном домовленості з Іраном щодо конфлікту між ними. Помічник Путіна Юрій Ушаков не виключив того ж місяця, що після підписання меморандуму між США й Іраном може відбутися візит до Москви зятя Трампа Джареда Кушнера і спецпосланця Стіва Віткоффа.

Минулого разу американські переговорники були у Москві 22 січня. Навесні Кремль пояснював паузу в переговорах тим, що американська сторона поки що зайнята ситуацією на Близькому Сході.