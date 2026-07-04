«Путін вирішив збрехати світу і Трампу» – Зеленський відреагував на заяву РФ щодо Костянтинівки

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що заява російського лідера Володимира Путіна про окупацію Костянтинівки є неправдою.

«Зараз, напередодні Дня незалежності Америки, Путін вирішив збрехати світу і президенту Америки щодо ситуації на фронті: заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі. Звісно, що це неправда – це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину…», – йдеться у повідомленні Зеленського в телеграмі.

«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», – додав український президент.

Пізно ввечері 3 липня Кремль повідомив, що Путін зустрівся з начальником Генерального штабу Збройних сил Росії генералом армії Валерієм Герасимовим та кількома іншими високопоставленими російськими командирами. Після цього Путін заявив про окупацію українського міста Костянтинівка на Донеччині. Він також заявив про повну окупацію Луганщини і «планове створення смуги безпеки» у районах Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

У Генштабі ЗСУ заявили, що заява Путіна про окупацію Костянтинівки не відповідає дійсності, але визнали, що фіксуються інфільтрації малочисельних піхотних груп (1-3 особи) в глибину бойових порядків українських військ – у місті тривають контрдиверсійні дії Сил оборони.

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В американському Інституті вивчення війни (ISW) зауважили, що заява Путіна суперечить усім наявним доказам справжніх масштабів російського просування в місті. Також аналітики припустили, що Путін, ймовірно, організував зустріч зі своїми військовими принаймні частково для того, щоб вплинути на висвітлення війни західними ЗМІ напередодні вихідних, зокрема напередодні свята 4 липня у Сполучених Штатах.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про 268 бойових зіткнень протягом минулої доби. За даними штабу, найбільше атак – 27 – війська РФ здійснили на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка.

У червні ситуація в Костянтинівці різко загострилася – про це почали говорити військові експерти та військовослужбовці. Найбільш наочно ситуацію описує мапа проєкту DeepState, на якій з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»).