ISW проаналізував заяву Путіна про захоплення Костянтинівки

Президент Росії Володимир Путін пізно ввечері 3 липня заявив, що російські війська захопили Костянтинівку, всупереч усім наявним доказам справжніх масштабів російського просування в місті, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Ймовірно, Путін організував зустріч зі своїми командувачами пізно ввечері 3 липня принаймні частково для того, щоб вплинути на висвітлення війни західними ЗМІ напередодні вихідних, зокрема напередодні свята 4 липня у Сполучених Штатах. Путін та Міністерство оборони Росії (МО) вже намагаються скористатися інформаційною перемогою, пов’язаною із заявленим захопленням Костянтинівки, і, ймовірно, продовжуватимуть це робити в найближчі дні та тижні», – йдеться у звіті.



Пізно ввечері 3 липня Кремль повідомив, що Путін зустрівся з начальником Генерального штабу Збройних сил Росії генералом армії Валерієм Герасимовим та кількома іншими високопоставленими російськими командирами. Як зазначають в ISW, він заявив, що російські війська захопили Костянтинівку, висунувши також інші перебільшені твердження про нібито просування російських військ на фронті, зокрема в районах, де російські війська активно втрачають позиції, таких як західна частина Запорізької області.

За даними аналітиків, протягом останніх тижнів російські війська досягли тактичних успіхів у Костянтинівці, але основну частину російської присутності в місті становлять невеликі групи диверсантів, розкидані серед українських позицій. Українські військові джерела вказують, що станом на середину червня в Костянтинівці перебувало від 100 до 250 російських солдатів, а станом на 23 червня в місті було більше українських солдатів, ніж російських.

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В Інституті вивчення війни зазначають, що Путін, Герасимов та інші високопоставлені російські командири щонайменше раз на місяць, починаючи з січня 2026 року, під час широко висвітлюваних брифінгів перебільшували заяви про просування російських військ по всій лінії фронту в рамках когнітивної війни, спрямованої на те, щоб переконати Захід у неправдивій інформації про те, що cили РФ здатні швидко просуватися по всій лінії фронту.

За даними ISW, російські просування в червні 2026 року становлять лише частку тих, що були досягнуті в червні 2025 року, а російський весняно-літній наступ 2026 року не привів до оперативно значущих просувань.

У Генштабу ЗСУ заявили, що заява Путіна про окупацію Костянтинівки не відповідає дійсності.

«За даними відображення оперативної обстановки в АС ЦОК ЗСУ «Дзвін», лінії бойового зіткнення системи DELTA, населений пункт Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) «Схід» продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», – сказав в коментарі «Інтерфакс-Україна» речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Але, за його словами, спостерігаються місце інфільтрації малочисельних піхотних груп (1-3 особи) в глибину бойових порядків українських військ – у місті тривають контрдиверсійні дії Сил оборони.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив про 268 бойових зіткнень протягом минулої доби. За даними штабу, найбільше атак – 27 – війська РФ здійснили на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка.

У червні ситуація в Костянтинівці різко загострилася – про це почали говорити військові експерти та військовослужбовці. Найбільш наочно ситуацію описує мапа проєкту DeepState, на якій з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»).



