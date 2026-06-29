Перша ластівка загострення? РФ кинула на штурм під Слов’янськом «броню» – і тепер там більше атакує

Денис Тимошенко

Вікторія Жук

Армія РФ активізувалась на Слов’янському напрямку. Ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

Першою ластівкою ймовірного загострення, зважаючи на все, був рідкісний для нинішнього етапу російсько-української війни штурм агресора. У середині червня він пішов уперед у бік села Закітне та селища Крива Лука двома колонами техніки, в якій була і «броня». У 81-й окремій аеромобільній бригаді, яка повідомила про штурм, казали, – таких атак на цій ділянці фронту не спостерігали з середини минулого року.

Що відбувається на Слов'янському напрямку та які ймовірні подальші плани Росії щодо Слов’янська – розбирались Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Рідкісними механізовані штурми армії РФ стали з двох основних причин: по-перше, у агресора є дефіцит бронетехніки, по-друге, колони стають легкою мішенню для українських дронів. Цей штурм, зазначили у бригаді, відбили на підступах до першої лінії оборони.

Однак згодом проєкт DeepState повідомив, що противнику таки вдалося просунутися на схід від Слов’янська – в районі Різниківки, села за кілька кілометрів південніше від місця, де відбувся механізований штурм. А 29 червня аналітики позначили на своїй мапі просування армії РФ біля Закітного, яке розташоване за приблизно 6 кілометрів північніше неї.

Український Генштаб почав фіксувати поступове зростання кількості боєзіткнень на напрямку.

Російські бронештурми колонами – знову. На що був розрахунок?

81-ша окрема аеромобільна бригада (81-ша ОАеМБр) 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ 17 червня повідомила, що російські війська намагалися прорватися до Слов’янська зі сходу (у бік села Закитне та селища Крива Лука) двома колонами бронетехніки – атака тривала два дні.

«Під час кількох хвиль атак ворог застосував 28 мотоциклів, 1 танк, 3 БМП, 7 одиниць автомобільної техніки та більше 50 одиниць живої сили», – повідомила бригада у своїх соцмережах 17 червня.

Механізовані штурми армії РФ є рідкісними не лише на Слов’янському напрямку, а й на фронті загалом. За словами керівника відділу комунікацій 81-ї ОАеМБр майора Володимира Голягіна, на їхній ділянці таких штурмів не було майже рік.

«З великою кількістю техніки такий крайній штурм був поблизу Григорівки та Серебрянки (нині окуповані армією РФ – ред.) в 2025 році», – розповів він в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Українські військові з різних напрямків неодноразово розповідали в ефірах Радіо Донбас Реалії, що агресор намагається берегти дефіцитну «броню», тим більше не ставити її в колони – їх швидко виявляють і нищать Сили оборони, передусім дронами. Так відбулось і цього разу.

Як йшлося у повідомленні бригади, штурм зупинили на підступах до першої лінії оборони – завдяки розвідці та підрозділам безпілотних систем.

На думку Голягіна, російське командування могло піти на такий очевидний ризик, бо поспішає вийти на підступи до Миколаївки – міста-супутника Слов’янська, яке лежить східніше . Окрім цього, припускає речник бригади, противник міг розраховувати на те, що «зеленка» Так військові називають рослинність у теплі пори року прикриє його просування від дронів.

«Їм це (штурм – ред.) не вдалося завдяки тому, що робота нашими розвідниками проводиться 24/7, тобто цілодобово і, відповідно, нам вдалося виявити їх ще на підступах і на підступах їх і зупинити», – зазначає Голягін.

Вайдотас Малініоніс, полковник запасу Литовських збройних сил, експерт Team Europe Direct каже, що хоча роль дронів значно зросла, Росія продовжить використовувати для штурмів колони техніки, і з «бронею» також.

«Зараз ми знаємо, що на початку війни 80% уражень було завдано артилерією, а зараз такий відсоток припадає на безпілотники. Але інші засоби та вогневі можливості теж будуть, я думаю, використовуватися», – зауважив Малініоніс в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Попри те, що бійці 81-ї бригади відбили російський штурм, ситуація на напрямку почала ускладнюватись.

«Максимально активна ділянка фронту»

Слов’янський напрямок, з огляду на зведення українського Генштабу, ще донедавна не належав до найгарячіших. Однак після штурму, про який повідомила 81-ша бригада, поступово кількість атак почала зростати.

За останню добу відомство зафіксувало вже 28 боєзіткнень на напрямку: більше – 33 – було лише на Покровському. Серед населених пунктів, поблизу яких атакував агресор на Слов'нському напрямку, ті самі Закітне, Різниківка, Рай-Олександрівка, Крива Лука. Вони фігурують і зведеннях за попередні дні.

DeepState сьогодні ж позначив на мапі просування агресора біля Закітного.

«Це завжди проблема, коли закріпиться один-два ворожих бійці. Потім до них направляються як «мули» Це солдати армії РФ, завдання яких – доставити продукти, воду та боєкомплект іншим російським піхотинцям, які змогли просочитися крізь позиції Сил оборони, так і підкріплення. Ця тактика використовується протягом всієї цієї війни росіянами. Вона такими невеличкими кроками дозволяє вирішувати завдання, особливо по населених пунктах», – каже в ефірі Радіо Донбас Реалії військовий аналітик Олександр Саєнко, відповідаючи на запитання, чи може бути зростання кількості атак наслідком того штурму.

Він також звертає увагу на цифри боєзіткнень по напрямках, що дає Генштаб ЗСУ у своїх зведеннях.

«Ми бачимо єдину по суті зараз максимально активну ділянку фронту – це саме Слов'янський напрямок, – каже Саєнко. – Тобто два таких удари східні – це через Рай-Олександрівку на Райгородок–Миколаївку в напрямку Слов'янської ТЕС. І через Ямпіль: Закітне, Озерне, знову ж таки на Райгородок».

«Навіть на Покровському напрямку не такі інтенсивні зараз бої йдуть, не кажучи вже про інші ділянки фронту. Тобто ми бачимо, що окупанти зосередили зараз зусилля саме на Слов'янському напрямку», – наголошує він.

Аналітики DeepState прогнозували, що після захоплення Костянтинівки – яке вони вважають неминучим – наступною ціллю агресора буде Дружківка, а за нею Краматорськ.

«Далі російським солдатам потрібно буде відкривати ще одні «ворота» до Слов'янська і Краматорська. І якщо раніше це був Лиман, де зараз йде активний тиск, то наразі вони це можуть зробити південніше по відтинку від Миколаївки до Малинівки», – припускали в DeepState.

На їхню думку, такий ризик є, оскільки там є бригади з проблемами, зокрема, дефіциту особового складу, оскільки «пріоритетом поповнення військ досі є штурмові підрозділи».

Саме вихід на підступи до Миколаївки, ймовірно, є серед найближчих цілей противника на шляху до Слов'янська, вважає Володимир Голягін.

«Це досить велике місто з критичною інфраструктурою і, відповідно, може стати плацдармом – як вони використовують Сіверськ, щоб стягувати туди техніку, ресурси, розміщувати там свій особовий склад… Тобто Миколаївка – це, можна сказати, досить великий опорний пункт, з якого вони можуть почати масований наступ вже на місто Слов'янськ», – наголошує він.

Ще у травні аналітики DeepState характеризували Слов’янський відтинок як один із найбільш хаотичних на фронті, який «відображає проблеми прогалин в обороні через нестачу людей».

Втім, американський Інститут вивчення війни (ISW) ще в своєму звіті 10 червня припускав, що, ймовірно, основним напрямком основного удару Росії на Донбасі стане Костянтинівка, оскільки в районі Слов’янська російські війська не змогли досягти значних успіхів.

Вочевидь, ситуація змінилась, і тепер Росія розглядає Слов'янський напрямок як перспективний для себе. У зведеннях Генштабу ЗСУ він почав поступатися за кількістю боєзіткнень Костянтинівському.

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