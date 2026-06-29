Генштаб ЗСУ зафіксував майже 250 боїв за добу, найбільше – на Покровському напрямку

Протягом попередньої доби на фронті відбулося 249 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 29 червня.

За даними командування, протягом попередньої доби Сили оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили РФ, дві артилерійських системи та чотири пункти управління.

Три боєзіткнення мали місце на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, вісім – на Південно-Слобожанському. Шість разів російські загарбники атакували на Куп’янському напрямку.

Армія РФ 21 раз намагалася вклинитися в оборону на Лиманському напрямку. 28 російський штурм зафіксували на Слов’янському напрямку, 15 атак – на Костянтинівському.





«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Новоолександрівка, Василівка, Родинське, Котлине, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Біляківка, Кучерів Яр, Сергіївка, Шевченко, Муравка», – йдеться в зведенні.

Сили оборони зупинили шість російських атак на Олександрівському напрямку, 30 російських атак мали місце на Гуляйпільському – поблизу Добропілля, Залізничного та в бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Новоселівка, Цвіткове та Чарівне.

Генштаб не зафіксував наступальних дій російської армії на Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Днями речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що військові фіксують зростання інтенсивності бойових дій на Харківщині.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.