Росія тисне на Лукашенка, намагаючись відкрити новий фронт у війні – WSJ

Найближчий союзник Росії, Білорусь, розглядається як потенційний новий фронт у протистоянні Кремля із Заходом, оскільки Москва прагне зміцнити свій військовий союз з цією країною, а Україна погрожує завдати удару по її території, пише The Wall Street Journal.

Москва розпочала кампанію тиску на Білорусь, щоб використати її як плацдарм для розширення війни Росії в Україні або для початку гібридних операцій проти країн НАТО, повідомили колишні та чинні російські та європейські чиновники, пише видання.

За даними The Wall Street Journal, Кремль тисне на Лукашенка з початку 2026 року, щоб розширити роль Мінська у військових операціях Росії, оскільки Москва шукає нові способи посилення тиску на Україну.

Газета, посилаючись на американських та європейських чиновників, повідомляє, що Москва зацікавлена у використанні білоруської території для запуску безпілотників по українських цілях, створення додаткових загроз безпеці на північному кордоні України та примушування Києва розгортати військові ресурси подалі від зон активних бойових дій на сході країни.

За даними The Wall Street Journal, російські чиновники також обговорювали можливість використання Білорусі як платформи для гібридних операцій поблизу кордонів НАТО. Москва може розглядати таку діяльність як спосіб перевірити реакцію альянсу та ускладнити підтримку України Заходом. Центральним елементом впливу Москви на Мінськ залишається економічна залежність Білорусі від Росії. Кремль продовжує використовувати фінансову підтримку та субсидії як ключовий інструмент впливу на білоруський уряд.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що лідер РФ Володимир Путін незабаром обговорить з Олександром Лукашенком заяви президента України Володимира Зеленського. Водночас Пєсков звинуватив Зеленського у «втручанні у внутрішні справи» та «замаху на суверенітет» Білорусі. За його словами, Кремль оголосить про ще одну зустріч двох лідерів. Водночас речник Путіна виключив можливість візиту Лукашенка до Москви.

Починаючи з 19 червня, президент України Володимир Зеленський тричі публічно звинувачував Білорусь у наявності на кордоні з Україною обладнання, яке росіяни використовують для коригування атак на Україну. Глава держави закликав Олександра Лукашенка вивести обладнання протягом тижня.