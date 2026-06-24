ISW: Кремль може використати договір про колективну безпеку Союзної держави, щоб втягнути Білорусь у війну

Кремль може спробувати застосувати договір про колективну безпеку Союзної держави для втягнення Білорусі у війну, щоб Росія могла використовувати білоруські людські і навчальні ресурси, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Кремль може спробувати використати населення Білорусі, щоб компенсувати системний дефіцит людських ресурсів, з яким російські військові стикаються з травня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

В ISW також прогнозують, що Кремль може спробувати завербувати громадян Білорусі до російської армії, зокрема враховуючи, що білоруси й росіяни мають єдиний статус громадянства згідно з Договором про Союзну державу і, теоретично, рівні права згідно з законодавством про Союзну державу.

«Кремль може стверджувати, що білоруси, таким чином, також мають однакові громадянські обов’язки і відповідальність, згідно з законодавством Союзної держави. Російські чиновники можуть одного дня наполягати на тому, щоб білоруські громадяни де-факто анексованої Білорусі служили в російській армії або у контрольованих Росією військових формуваннях Союзної держави», – вказують аналітики.

Заяви РФ про втягнення Білорусі у війну після ультиматуму Зеленського

В Інституті вивчення війни також заявили, що Кремль проводить кампанію когнітивної війни, щоб представити потенційні українські удари по законних білоруських цілях, які підтримують російські військові операції, як ескалацію української війни проти Білорусі й Союзної держави.

В ISW звернули увагу на те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 23 червня під час «круглого столу» з послом Білорусі в Росії Юрієм Селіверстовим заявив, що заклик президента України Володимира Зеленського до Олександра Лукашенка з вимогою демонтувати ретранслятори на білоруському кордоні, які сприяють російським ударам по Україні є спробою втягнути Білорусь у російську війну в Україні.

«Лавров заявив, що Росія готова застосувати «весь спектр заходів» відповідно до договору про гарантії безпеки Союзної держави Росії і Білорусі, який дозволяє Росії й Білорусі застосовувати військову силу для забезпечення своєї безпеки. Примітно, що Селіверстов не повторив жодного з аргументів Лаврова щодо українських прохань до Білорусі, а його відповідь узгоджується із заявою Лукашенка від 15 червня, в якій він заперечив, що Білорусь залучить свої збройні сили до війни в Україні», – йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що Білорусь від 2022 року надає матеріальну підтримку війні Росії в Україні і фактично є союзником Росії у цій війні.

«Тому будь-який законний удар України по білоруській інфраструктурі, яка підтримує військові дії Росії, за своєю суттю не є ескалацією конфлікту», – кажуть в ISW.

Зеленський каже про провокації з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський нещодавно попередив, що Росія продовжує підбурювати Білорусь до війни і використовує провокації, зокрема атаки дронів, щоб втягнути білоруський народ у конфлікт. Президент України також назвав атаку на автобус, який перевозив білоруських дітей, у Брянській області РФ 17 червня «провокацією з боку Росії».

«Що стосується удару дрона по автобусу з білоруськими дітьми, то всі вже визнали, і міжнародні експерти, і, мені здається, також і «рускіє» визнають, що це був удар не наш. «Рускіє» будуть робити багато різних провокацій для того, щоб втягнути народ Білорусі в цю війну. Це одна з них», – сказав Зеленський.

Лукашенко заяви українського президента не коментував. 15 червня білоруський авторитарний лідер перепросив у президента України за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде. Водночас він визнав, що Білорусь «дуже вразлива у військовому плані, якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вона атакує Росію».

За словами Лукашенка, Білорусь в українських військових – «як на долоні» – і це одна з причин, чому країна не хоче участі у війні.

«Ми чудово розуміємо, що наші основні об’єкти життєзабезпечення – виробництво і логістика – будуть під атакою. Як вони заявили, у них вже заплановано 500 таких цілей на території Білорусі», – сказав Лукашенко.

Він ще раз запевнив, що українському народу і військовим немає чого боятися небезпеки з боку Білорусі, що це нікому не вигідно. Однак Лукашенко вже говорив про це раніше, і в результаті в лютому 2022 року він підтримав російську військову агресію, і тепер російські дрони часто літають над територією Білорусі, атакуючи Україну.

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Раніше українські військові заявили, що вже визначили 500 цілей у Білорусі на випадок її вступу у війну. Тоді білоруський авторитарний лідер пригрозив ударити по одній «дуже серйозній» цілі в Україні, і припустив, що Зеленський «десь курнув, десь кольнув».

Росія і її союзник Білорусь 19-21 травня провели ядерні навчання на тлі ескалації атак безпілотників на Росію. У Білорусі, яка межує зі східним флангом НАТО, також розміщений «Орешник» – новітній російський ракетний комплекс, здатний нести ядерну зброю.

19 травня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально.

Після цих заяв Олександр Лукашенко сказав, що Мінськ «не буде втягнутий» у війну Росії проти України, але є умова – якщо це не агресія проти території Білорусі.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.