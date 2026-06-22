Білоруська опозиція передала Києву звіт про підготовку Лукашенка до війни

У білоруській опозиції вважають високою імовірність прямого вступу режиму Олександра Лукашенка у війну проти України на боці Росії.

«Ми фіксуємо факти, які свідчать про підготовку Білорусі до потенційної прямої участі у війні на боці Росії. Ця готовність виражається у зміні законодавства, відмові від нейтрального статусу, мобілізації економіки та збільшенні військових витрат, створенні «народного ополчення» та збільшенні чисельності збройних сил, розбудові військової інфраструктури, глибокій інтеграції з російським військово-промисловим комплексом та збройними силами, а також в інформаційно-пропагандистській роботі з формування антизахідних настроїв у суспільстві. Територія Білорусі вже використовується як логістична база та полігон, а з 2023 року – як місце для можливого розгортання тактичної ядерної зброї», – йдеться у зверненні, підписаному заступником голови Об’єднаного перехідного кабінету (ОПК) Павлом Латушком.

З 2022 року Білорусь проводить системну трансформацію військової сфери, яка включає зміни до законодавства. Зокрема, так званий референдум змінив Конституцію, в результаті чого Білорусь перестала бути нейтральною та без’ядерною країною.

Нова військова доктрина, прийнята у 2024 році, офіційно дозволяє завдавати превентивних ударів у разі «безпосередньої загрози» (це навіть можна трактувати як концентрацію військ поблизу кордонів або інших загроз національній безпеці) та надсилати білоруську армію за кордон, пишуть автори звіту.

За даними ОПК, кількість військовослужбовців зростає, вони постійно проходять навчання.

«Кількість контрактників з 2022 року зросла в 1,5 раза, мобілізаційні резерви оцінюються у 289 тисяч осіб. На українському напрямку створюється Південне оперативне командування (загальна чисельність військ може зрости до понад 80 тисяч), а також створюється «народне ополчення». Чисельність «народного ополчення», за даними авторів звіту, може сягати 150 000 осіб, і це ключовий елемент стратегії тотальної війни», – йдеться у попередньому звіті ОПК, переданому до Києва.

19 червня президент України Володимир Зеленський вперше висунув ультиматум білоруській владі щодо технічної допомоги російським військовим у коригуванні ударів безпілотників по регіонах України. Володимир Зеленський закликав Олександра Лукашенка вивести обладнання протягом тижня та попередив про можливі наслідки, якщо він відмовиться це зробити.

Лукашенко заяви українського президента поки що не коментував. 15 червня білоруський лідер перепросив у президента України Володимира Зеленського за різкі висловлювання і вкотре запевнив, що нападу зі сторони Білорусі не буде.