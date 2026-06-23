Трегубов розповів про «сильне пожвавлення» наступу армії Росії на напрямках Харківщини

Військові Угруповання об’єднаних сил фіксують зростання інтенсивності бойових дій у своїй зоні відповідальності, повідомив речник угруповання Віктор Трегубов в ефірі телемарафону 23 червня.

«На сукупності наших напрямків, за які ми відповідаємо, сильне пожвавлення. Воно стосується і в першу чергу Лиманського напрямку, але й інших також. Це і Куп’янський напрямок, також певне пожвавлення на Південно-Слобожанському і навіть Північно-Слобожанському, а це вже трошки Сумщина. Там теж росіяни намагаються більш активно діяти», – розповів він.

Про посилення наступальних дій, за словами військового, свідчить зростання кількості боєзіткнень і російських втрат, яке фіксує українське командування. Зокрема, зараз на добу в зоні відповідальності УОС можуть фіксувати 37 бойових зіткнень, окремо на Лиманському – 20. За словами Трегубова, це багато порівняно з попередніми показниками.





На питання, чи очікувати посилення наступальної кампанії в цьому районі, речник відповів:

«Це і є масштабна наступальна кампанія зараз. Скоріш навпаки, вона так чи інакше потім піде на спад».

Водночас він фіксує невеликий вплив цього загострення на ситуацію у Вовчанську – там армія РФ намагається наступати на ті ж кордони, що й раніше.

«З одного боку, вони лізуть на Вільчу, на південь, з іншого – на Вовчанські Хутори і намагаються повністю встановити контроль над самим містом Вовчанськ, вибити українців із його південно-східних околиць. Але, якщо ми говоримо навіть про той же Вовчанськ, то там повторюється одне й те саме. Буквально вчора там знищили ще один мостоукладач. Це стандартна історія для Вовчанська: вони підганяють мостоукладач до річки Вовча в центрі міста, намагаються через неї перекинути, він знищений на місці дроном», – сказав Трегубов.

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Також, за його словами, тривають спроби російських військ просочитися до Куп’янська – командування РФ продовжує стверджувати, що місто під їхнім контролем.

Речник УОС зазначив, що в російських військ є загальний план щодо дій у цьому районі: «безумовно, там є певна координація. Вона буває не дуже ефективною, але вона існує. План є, і це помітно».

Протягом попередньої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 12 російських атак на Південно-Слобожанському напрямку, два на Куп’янському і 20 – на Лиманському.