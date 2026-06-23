«Скеля» Сирського. Свідчення про жорстоке поводження. Реакція полку

Протягом останніх пів року в навчальних центрах штурмового полку «Скеля» сталося 26 смертельних випадків серед мобілізованих. Більшість померлих чоловіків не пробула в полку й місяця, виявили журналісти видання «Бабель».

Офіційною причиною смерті здебільшого називають пневмонію.

Приниження, побиття і катування

Видання «Бабель» опублікувало розслідування про те, що відбувається у штурмовому полку «Скеля».

За даними свідків, з якими поспілкувалися журналісти видання, у полку катують і забивають людей на смерть.

Жорстоке поводження, в основному, стосується наркозалежних, які були мобілізовані. Але серед тих, які померли більшість не були наркозалежними, розповідає журналістка Катерина Лихогляд.

Що кажуть у «Скелі»?

У полку «Скеля» відреагували на розслідування, висловили співчуття родинам померлих, але попросили не узагальнювати усі ці випадки.

Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва 425 ОШП «Скеля» в ефірі Радіо Свобода розповів, що по двох випадках із 26 зараз триває слідство. За одним з них – є підозрюваний, якого «передали і він зараз перебуває під вартою». Андрій Сурай наголосив, що полк «зацікавлений в тому, щоб слідство йшло».

Позиція полку також викладена на сторінці «Скелі» у фейсбуці. У заяві сказано, що полк ознайомився із матеріалом «Бабеля» і висловлює співчуття родинам померлих військовослужбовців. Але звертають увагу, що «з 26 згаданих смертей 18 сталися у лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку . І ці смерті реально пов’язані з хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих».

Андрій Сурай також прокоментував обставини втечі Олександра Семенова, історію якого опублікували журналісти «Бабеля». Там стверджується, що мобілізований втік з полку через знущання над ним та прийшов за медичною допомогою в одну з лікарень Кропивницького, де розповів лікарям про побиття. Через кілька днів після запису розмови Олександр помер у лікарні через пневмонію.

За словами Андрія Сурая, Олександр Семенов пішов у СЗЧ «під час переміщення». І з приводу самовільного залишення частини Олександром вже відбулося розслідування, але не з приводу заяв, які він зробив у лікарні. Адже той помер за кілька днів тож не було можливості його допитати.

Також Андрій Сурай ставить під сумнів заяви бійця про те що той був свідком дев’яти самогубств за чотири дні:

«Він казав про те, що при ньому було дев'ять самогубств. Єдине прізвище, яке він назвав, це дійсно було самогубство. І це самогубство зареєстровано. Туди була визвана поліція. Поліція дослідила місце і встановила, що так, дійсно людина вкоротила собі життя, на жаль. Але ніяких інших восьми в нас немає».

Сурай наголосив: у полку ставалися самогубства, проте на різних локаціях та «з разними людьми, яких він (Семенов)ніколи в житті не бачив».

То чому стільки мобілізованих померли у «Скелі» ? Чи знає головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський про те, що відбувається у підрозділі, який часто називають «полк Сирського»?

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