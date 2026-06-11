«Чоловіки мають воювати». Андрій Оністрат про ТЦК, бронювання та конфлікт між Федоровим і Сирським

«Заброньованих занадто багато»

Андрій Оністрат – відомий ексбанкір, youtube блогер з кількасоттисячною аудиторією, раніше командир роти ударних БПЛА, а зараз – старший офіцер ЗСУ

Він називає себе «проєктним менеджером».

За його словами, він в гарних стосунках як з головкомом ЗСУ Олександром Сирським, так і з міністром оборони Михайлом Федоровим. Каже, що «відчуває», що між ними є конфлікт стосовно бачення змін у війську.

Оністрат мобілізувався у 2022 році услід за старшим сином Остапом. Остап Оністрат загинув біля Вугледара у 2023 році. Його батько Андрій Оністрат вважає, що поки триває війна, «кожен чоловік повинен воювати».

У розмові з Радіо Свобода Андрій Оністрат розмірковує про армійську реформу і ділиться своїм баченням того, що і як треба змінити.

Він вважає, що «заброньованих занадто багато», що відмовитися від примусу під час мобілізації неможливо.

З його точки зору також неможливо перевести на контракт усю армію і впровадити чіткі терміни служби. Водночас Оністрат визнає, що армійська реформа – перезріла, однак на її реалізацію, стверджує він, «фізично немає грошей».

«Скеля», методи ТЦК. Другий термін Зеленського (не) можливий?

В межах армійської реформи також говоримо про ТЦК і діяльність таких полків як «Скеля» і 225.

« Треба, щоб ТЦК-шники краще бігали, тренувалися, щоб доганяли тих людей, які втекли. Якби всі робили те, що по закону, напевно, в нас і проблеми такої б не було », – каже Оністрат.

Він заперечує інформацію про численні порушення прав військових у лавах цих полків і радить знімальній групі Радіо Свобода особисто поїхати і переконатися в цьому.

Окрім армійської реформи, у розмові з Радіо Свобода, Андрій Оністрат розмірковує на теми внутрішньої політики і корупції. Він вважає, що наразі президента важливо підтримувати, однак сумнівається, що Володимир Зеленський зможе переобратися на другий термін.

«Суспільство йому не пробачить всю цю історію», – констатує Оністрат, маючи на увазі «Міндічгейт» і «Династію»

Дивіться інтерв'ю тут:

«30 років у нас інженерів чмирили» – офіцер ЗСУ Андрій Оністрат про інженерів у війську.

У інтерв’ю Радіо Свобода Оністрат також поділився своїми спостереженнями про роботу інженера у армії та загалом. Каже, що інженерів не «відправляють на ЛБЗ, а розбирають на R&D лабораторії».

Research and Development лабораторії у складі різних підрозділів ЗСУ займаються розробкою, тестуванням і впровадженням військових технологій.

Яка зарплата у такого інженера?

Оністрат каже: близько 70 тисяч гривень, і додає: «Це мало».







