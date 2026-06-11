Сирський оцінив перевагу Сил оборони над Росією за напрямком FPV-дронів

Україна не поступається Росії в сфері безпілотних систем, а за деякими напрямками випереджає, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 11 червня.

«За напрямком FPV-дронів Сили оборони України переважають ворога у співвідношенні 1,5 до 1, і протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на нашу користь», – повідомив він у своїх соцмережах.

За підсумками травня, додає головнокомандувач, підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили майже 180 тисяч верифікованих російських цілей. Це на 12,7% більше, ніж у квітні. Зокрема, знешкоджені близько 4 тисяч «Шахедів», уражені близько 10 тисяч позицій операторів російських безпілотних авіаційних комплексів.

«Показовим є й інший результат: від початку 2026 року українські оператори дронів знешкодили на 12,5 тисяч російських окупантів більше, ніж Російська Федерація залучила до своїх збройних сил за цей самий період», – додав Сирський.

Він вказав на особливе значення, якого набувають наземні роботизовані комплекси. За його словами, вони забезпечують значну частину фронтової логістики: доставку боєприпасів, провізії, евакуацію поранених та інші завдання забезпечення. У травні НРК виконали 12,5 тисяч завдань:

«Водночас їхній потенціал значно більший. Ми могли б суттєво наростити масштаби застосування НРК, однак із початку року стикаємося з проблемами забезпечення та постачання цих систем».

Сирський відзначив роль координаційних центрів у корпусах, завдяки яким частково стали можливі ефективні мідлстрайк-удари по Росії на відстані до 200 кілометрів. У травні Сили оборони здійснили майже 2 тисячі таких уражень: командування зафіксувало ураження 414 російських штабів, пунктів управління, районів зосередження та інших об’єктів.

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«Позитивні тенденції та хороші результати не повинні нас заспокоювати. Необхідно й надалі нарощувати спроможності безпілотних систем, збільшувати масштаби їх застосування та покращувати якість підготовки наших фахівців. Противник також активно розвиває цей напрямок, копіює наші успішні управлінські та технологічні рішення, а також шукає власні шляхи вдосконалення. Про це свідчать як дані з поля бою, так і інформація, яку надає воєнна розвідка», – додав Сирський.

Водночас, за його даними, РФ стикається із «серйозними труднощами» у комплектуванні своїх підрозділів безпілотних систем. Зокрема, від початку року до таких російських підрозділів за контрактом залучили 14,5 тисячі осіб, що становить близько 21% від річного плану.

Раніше головнокомандувач повідомив, що в травні 2026 року українські дрони-перехоплювачі в трьох ешелонах протиповітряної оборони (ППО) знищили понад 3,5 тисячі російських дронів різних типів.