Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ і артилерії до 2030 року

Ракетні та артилерійські війська Збройних сил отримають нову концепцію розвитку, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 9 червня.

Він заявив, що затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії Збройних Сил України до 2030 року. Документ визначає основні напрями розвитку спроможностей цього роду військ на середньострокову перспективу.

За словами головнокомандувача, розвиток спроможностей, впровадження нових технологій та підготовка до майбутніх викликів є не менш важливими, ніж виконання поточних бойових завдань. Він вказав на те, що ракетні війська й артилерія представлені практично в усіх складових Сил оборони і щодня виконують тисячі вогневих завдань.

Сирський зазначив, повномасштабна збройна агресія Росії проти України суттєво змінила способи й методи ведення бойових дій: еволюціонує тактика застосування військ, зростає роль безпілотних систем, керованих авіаційних бомб та інших сучасних засобів ураження.





«Комусь може здаватися, що епоха артилерії минає, однак досвід цієї війни доводить протилежне. Артилерія залишається невід’ємним елементом сучасного поля бою, а однією з її ключових переваг є здатність оперативно реагувати на загрози та зміни обстановки», – заявив він.

Водночас головнокомандувач згадав про чинники, які негативно впливають на ефективність ракетних військ і артилерії. Передусім йдеться про критичну залежність від постачання озброєння та боєприпасів від партнерів, складну логістику через велику кількість різнотипних систем, обмежену дальність ураження окремих зразків озброєння та дефіцит засобів артилерійської розвідки.

За його словами, Концепція розвитку ракетних військ і артилерії враховує ці фактори, а також бойовий досвід, прогнозовані тенденції розвитку озброєння та можливі зміни у способах його застосування:

«Основу оснащення артилерійських підрозділів Збройних Сил України мають становити зразки вітчизняного виробництва. Зношені артилерійські системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації або ремонту, поступово виводитимуться з експлуатації. Водночас передбачається збереження у складі військ підрозділів, озброєних найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва».

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Також, анонсував головнокомандувач, планується подальша оптимізація номенклатури артилерійського озброєння.

Серед інших пріоритетів концепції Сирський назвав створення сучасної системи артилерійської розвідки та розвиток ракетного озброєння. Він вказав на потребу нарощувати спроможності щодо вогневого впливу на всю оперативно-стратегічну та стратегічну глибину в Росії.

«Для цього передбачено завершення розробки та подальше серійне виробництво вітчизняних балістичних і крилатих ракет. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогневого впливу та забезпечити ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів», – повідомив він.

1 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що українське командування розпочинає реформу армії, перші результати якої мають бути вже в червні, зокрема, у сфері фінансового забезпечення.