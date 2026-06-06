Федоров: на прифронтових територіях збільшують антидроновий захист логістичних маршрутів

На прифронтових територіях України збільшують антидроновий захист логістичних маршрутів, повідомив у телеграмі міністр оборони Михайло Федоров.

За словами міністра, лише протягом травня фахівці Державної спеціальної служби транспорту облаштували понад 211 кілометрів антидронового захисту для логістичних маршрутів.

Крім того, на пошкоджених ділянках доріг вдалося відновити майже 38 кілометрів захисних конструкцій.

Феедоров каже, що паралельно з цим у прифронтових областях тривають ремонтні роботи на автошляхах. Зокрема, за останній місяць було відновлено 115,5 кілометрів автомобільних доріг.

Аналітики американського Інститут вивчення війни (ISW) раніше звернули увагу, що російські війська наразі досягли мінімального прогресу у своєму весняно-літньому наступі 2026 року проти фортечного поясу України, а українські війська навпаки – досягли своїх найбільших успіхів на полі бою взимку та навесні 2026 року з моменту вторгнення України до Курської області у серпні 2024 року, зокрема, повернувши собі більше території, ніж російські війська отримали у квітні 2026 року.

В ISW кажуть, що російські війська не змогли досягти жодного значущого оперативного прогресу за останній рік.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».



