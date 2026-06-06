Генштаб: від початку доби відбулось понад 60 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

Від початку доби, 6 червня, на фронті відбулось 64 бойових зіткнення Сил оборони України з російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними військових, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулися два бойових зіткнення. На цих же ділянках армія РФ 30 разів обстріляла оборонні рубежі та прилеглі населені пункти.

«На Куп’янському напрямку підрозділи російських військ два рази атакували з метою витіснення українських сил поблизу Піщаного та Куп’янська. Одне бойове зіткнення наразі продовжується. На Лиманському напрямку зафіксовані чотири ворожі штурмові спроби поблизу населених пунктів Новоселівка, Ставки та Дробишеве. Одне бойове зіткнення ще триває», – йдеться у повідомленні українського командування.

За інформацією Генштабу, на Слов’янському напрямку українські підрозділи нейтралізували одну спробу армії РФ просунутися в районі населеного пункту Крива Лука.

«На Краматорському напрямку зафіксована одна наступальна дія ворога поблизу населеного пункту Часів Яр, яка завершилася безрезультатно. На Костянтинівському напрямку українські війська стримали 12 атак армії РФ, яка намагалася подолати оборонні лінії в районах Костянтинівки, Іванопілля, Русинового Яру та Іллінівки», – зазначили у Генштабі.

Також відомо, що на Покровському напрямку зафіксована 21 штурмова дія сил РФ із метою витіснення українських підрозділів із займаних позицій біля Торецького, Вільного, Нового Донбасу, Заповідного, Новоолександрівки, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Новопавлівки та Удачного. П’ять бойових зіткнень продовжуються.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



Цю тенденцію фіксує й американський Інститут вивчення війни (ISW): за їхніми підрахунками, за пів року інтенсивних штурмів (з грудня 2025-го по травень 2026 року) російські війська змогли просунутися на площі трохи більше як 40 квадратних кілометрів.



Українським силам вдалося суттєво зупинити російський наступ весняно-літньої кампанії 2026 року, пишуть аналітики.

21 травня міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні вдалося суттєво сповільнити просування сил РФ і поступово перехоплювати ініціативу на фронті завдяки роботі українських військових й іншим чинникам, серед яких вимкнення для агресора Starlink і нарощування дронових ударів середньої дальності (middle strike).



