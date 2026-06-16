Нові контракти для ЗСУ: строки служби, відстрочки, зарплати і реакції військових

Від 15 червня можна укласти нові контракти на військову службу в ЗСУ. У рамках нововведень запускаються три типи контрактів з визначеними термінами служби – піхотно-штурмовий, бойовий або базовий.

Відповідно до постанови Кабміну від 12 червня № 768, експериментальний проєкт діятиме два роки – до червня 2028 року. У Міністерстві оборони заявили, що військовослужбовці можуть укладати нові контракти на проходження служби через мобільний застосунок «Армія+».

Що пропонує Міноборони у нових контрактах

15 червня у Міністерстві оборони презентували перший етап реформи – запровадження контрактів із чіткими термінами служби.

«Особливість піхотно-штурмового контракту – це перший формат дуже короткострокових контрактів. Якщо це чинний військовослужбовець, то строк його служби після підписання контракту становитиме 10 місяців, і за цим контрактом він матиме найбільшу відстрочку.

Бойовий контракт – це той, що раніше був лише трирічним або контрактом до оголошення демобілізації, і після такого контракту люди не мали можливості отримати відстрочку. Цей контракт зараз стає контрактом на 24 місяці, і після цього є гарантована відстрочка.

Базовий контракт – також на 24 місяці. У великої кількості людей є скіли, які нам потрібні десь у логістиці, десь у тилу, і вони можуть звернутися до бригад, підібравши собі посаду», – зазначив заступник міністра оборони Мстислав Банік під час презентації нових контрактів.

За його словами, нові контракти військовослужбовці укладатимуть за бажанням.

« Хто не підпише контракт, той служитиме до демобілізації . А щодо грошового забезпечення, то в нього буде все те саме, що й у тих, хто підписав контракт. Тільки контрактник через 10 місяців поїде додому й отримає відстрочку, а мобілізований продовжуватиме службу до оголошення демобілізації», – заявив заступник міністра оборони.

Для військовослужбовців надається можливість укладати контракти на строки від 6 до 24 місяців.

« Ключові відмінності контрактів – у строках, відстрочках і величезній різниці в заробітних платах . Більш ризикована робота, а ми знаємо, що піхотинці – це найризикованіша категорія військових, тому ці люди мають право на найкоротший строк служби і на найвищу зарплату в українському війську», – зазначив заступник міністра.

Банік пояснив, у чому різниця в умовах оновлених контрактів для тих, хто вже у війську, і для тих, хто тільки прийде на службу.

«Для тих, хто уже у війську, – це найкоротший контракт. Цивільна людина не може підписати контракт на 10 місяців. Цивільна людина може підписати найкоротший контракт – 14-місячний піхотно-штурмовий.

Друга частина справедливості полягає в розмірі відстрочок . Наприклад, якщо цивільна людина зараз підписує піхотно-штурмовий контракт, вона підписує його на 14 місяців і отримує відстрочку – 6 місяців плюс час, проведений на бойових, помножений на три. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, які служать з 2022 року, то їхня відстрочка наприкінці цього контракту складатиметься із розрахунку: шість місяців за кожен рік.

Тобто 2022, 2023, 2024, 2025 роки – це вже два роки, плюс базові 6 місяців – це вже два з половиною роки, плюс час, проведений на бойових. Тобто та людина, яка воює найдовше і підписує контракт, матиме найбільший строк відстрочки після завершення контракту», – додав заступник міністра.

Банік розповів і про додаткові можливості для тих військовослужбовців, які зараз мають чинний контракт.

«Додаткова річ, яку ми також зробили, – це те, що люди, які зараз мають, наприклад, трирічні контракти, що закінчаться, умовно, завтра, також зможуть отримати шестимісячну відстрочку після закінчення цього контракту. Вони не стануть військовозобов’язаними післязавтра», – додав він.

За підрахунками Міністерства оборони, середня заробітна плата піхотинця становитиме до 300 тисяч гривень на місяць.

«Математика дуже проста. У нормальних підрозділах, де не відправляють своїх людей на позиції на місяці, за місяць вони отримують базове грошове забезпечення, плюс приблизно три тижні проводять на позиціях і приблизно один-два дні – у штурмах. За класичною моделлю, без зміни порядку застосування цих людей, ми приходимо до чи не найвищої зарплати у світі для піхотинців », – зазначив заступник міністра оборони.

Банік розповів і про спрощений механізм повернення із СЗЧ як частину першого етапу реформ. За його словами, це можна зробити без батальйонів резерву, з можливістю самостійно обрати, де служити далі.

«Вже надійшло близько 80 заявок, і у нас є 22 погодження. Деякі з них уже прибули до бригад. Що важливо: у разі повернення із СЗЧ, людина подається добровільно, і вона більше не їде ні у ВСП, ні до батальйону резерву. Ми приймаємо цю заявку, її підтверджує бригада, і ця людина отримує 72 години, щоб прибути до військової частини. Більше ніякого дискомфорту чи складнощів », – зазначив заступник міністра.

Що говорять військовослужбовці про нові контракти

«Повна несправедливість до людей, які у війську перебувають з 2014 року, хтось – з 2015 року, і урівняти їх із тими, хто буде зараз підписувати нові контракти – це абсолютно несправедливо. Люди віддали час, воюючи за країну, в той час, коли цивільні люди мали можливість продовжувати своє чудове цивільне життя.

І зараз ми стаємо в одну ланку. Я розумію, що з чогось треба починати, якась відправна точка має бути, але в рамках цієї реформи можна було подумати про тих бійців, які давно воюють. То, можливо, для них мали б бути якісь додаткові пільги », – зазначив офіцер штабу батальйону «Свобода» Андрій Кривущенко.

У свою чергу військовослужбовець ЗСУ Сергій Гнезділов наголосив в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») на тому, що нова команда Міноборони – перші, хто взагалі розробив хоч якийсь принцип можливості відстрочки після служби:

«Я дуже оптимістично налаштований. Нарешті ми просунулись у цьому , і терміни служби критично необхідні. Це те, про що постійно ми говорили всі ці роки. Разом з тим більшість військовослужбовців, з якими я говорю, вбачають несправедливість . Хтось віддав сім років, хтось – п’ять, а їх поставили в таку от позицію. Якщо ти там рік відслужив до того (до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – ред.), то ти будеш мати місяць відстрочки».

За словами офіцера штабу батальйону «Свобода» Андрія Кривущенка, в оновлених контрактах ідеться про піхотинців або штурмовиків.

« На сьогодні стримувальний фактор і фактор ураження здебільшого забезпечуються засобами БПЛА . Тобто мотивація для того, щоб люди йшли в піхоту, зрозуміла, а мотивація людей, які забезпечують цю піхоту, не зовсім зрозуміла. Тому що сьогодні БПЛА у нас проводить розвідку, проводить вогневе ураження противника як у глибокому тилу, так і на передньому краї. Так само забезпечує логістику, провізію і боєкомплект бійців на передньому краї.

Чому вони потрапляють в іншу градацію? Мені не зовсім зрозуміло. Чому вони мають отримувати набагато менше? Незрозуміло, адже від їхньої роботи залежить ефективність бійця на передньому краї», – наголосив офіцер штабу батальйону «Свобода».

Військовослужбовець ЗСУ Сергій Гнезділов зазначив, що грошове забезпечення для операторів БПЛА залишилося без змін.

«Треба розуміти, що в принципі ніякого підвищення не відбулося. Чому? Тому що ці 10 000, про які вони кажуть, – це не загальне грошове забезпечення, а додаткова виплата. Тобто формується додаткова виплата в 10 тисяч гривень. Якщо говорити про пілотів , то в принципі їм не підняли грошове забезпечення ні на одну гривню , тому що до реформи вони отримували 120 тисяч гривень і після реформи вони теж отримуватимуть 120 тисяч. Це правда», – додав військовослужбовець ЗСУ Сергій Гнезділов.

Військовослужбовці також критикують і обурюються встановленою сумою у 30 тисяч гривень.

«На сьогодні винаймати квартиру – це в середньому 15-20 тисяч гривень, плюс комунальні платежі. Тобто ми розуміємо, що зарплата фактично закінчується на цьому, а залишається лише на їжу. На сьогодні продукти зросли в ціні на 30-65%. Пальне подорожчало майже вдвічі, тобто майже на 100%. Побутові витрати – ще 15-30% сміливо додаємо, а зарплату нам піднімають, по великому рахунку, навіть не на 10-20%.

Тобто підвищення зарплати не перекриває зростання цін на послуги, товари та інше. Знову ж таки, вчора, отримуючи 300 тисяч гривень, ти отримуєш поранення, тебе переводять у тилову частину, і твоя «заслуга» – зарплата у 30 тисяч гривень. Про яку справедливість у цих рамках можна говорити, я поки що не розумію », – зазначив офіцер штабу батальйону «Свобода» Андрій Кривущенко.

Міністр оборони України Михайло Федоров 12 червня повідомив, що уряд ухвалив пакет постанов, який запускає перший етап «найбільшої трансформації військової служби в історії держави».