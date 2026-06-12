У Міноборони оголосили про запуск «найбільшої трансформації військової служби в історії держави»

Міністр оборони України Михайло Федоров 12 червня повідомив, що уряд сьогодні ухвалив пакет постанов, який запускає перший етап «найбільшої трансформації військової служби в історії держави».

За його словами, цей етап, зокрема, передбачає нову контрактну систему «зі зрозумілими умовами і чіткими термінами служби»:

піхотно-штурмовий контракт – на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців для чинних військових і від шести місяців для військових, які раніше звільнилися зі служби;

бойовий контракт – на 24 місяці для пілотів БпЛА, операторів НРК, артилеристів, фахівців РЕБ й інших бойових спеціальностей;

базовий контракт – на 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади.

Кожен контракт має гарантовану відстрочку від шести місяців, каже Федоров.

За його словами, відстрочка нараховується відповідно до термінів служби і часу, проведеного на бойових позиціях. «Наприклад, у піхотно-штурмовому контракті місяць на бойових «оплачується» трьома місяцями відстрочки. Скажімо, для піхотинця, що служив 10 місяців, з яких 4 місяці був на бойових, – відстрочка становитиме півтора року. Також ураховується служба до підписання контрактів і до повномасштабного вторгнення – за весь військовий досвід передбачений час для відпочинку», – зазначив Федоров.

Він додав, що новий контракт зможуть підписати як чинні військовослужбовці, так і цивільні. Також ті, хто вже проходить службу за контрактом, зможуть перейти на нові умови.

«Запускаємо найбільші у світі зарплати для піхоти – у середньому близько 300 тисяч гривень – це близько 7 тисяч доларів на місяць. Максимум – 460 тисяч гривень. Тому що піхота сьогодні – це найскладніша й найризикованіша робота у світі. Запроваджуємо Mission Control для першої лінії – щоб у реальному часі бачити навантаження на військових, перебування на позиціях, а також забезпечити справедливість бойових нарахувань», – зазначив міністр.

Щодо згаданого раніше президентом Володимиром Зеленським підняття зарплат для командирів, то, за словами Федорова, для командирів бойових підрозділів, їхніх заступників і начальників штабів виплати зростуть удвічі, плюс бойові виплати. «Тепер командир корпусу зможе отримувати близько 230 тисяч гривень на місяць», – зазначив міністр.

За словами Федорова, другий етап реформи передбачатиме комплексну трансформацію процесу рекрутингу й мобілізації.

Раніше сьогодні президент Зеленський анонсував збільшення виплат військовим, заявивши, що «є ресурс, щоб збільшити виплати в армії: мінімум 30 тисяч гривень у тилу». «Чим більше саме бойових завдань, тим більший рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. Триста тисяч гривень у середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці», – сказав президент у зверненні 12 червня.

Він додав, що Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати уряд має почати вже в червні.

Нині базова зарплата солдата, який не перебуває на першій лінії і не отримує додаткових виплат становить трохи більш як 20 тисяч гривень. За останніми офіційними даними Державної служби статистики України, середня заробітна плата штатних працівників в Україні становить 30 515 гривень, тобто зарплата військових уже відстає від цього рівня.

1 травня президент Володимир Зеленський оголосив, що українське командування розпочинає реформу армії, яка «у червні стартує, і вже в червні повинні бути перші результати». Зеленський наголосив на завданні «відчутно збільшити грошове забезпечення» за принципом справедливості. На збільшення виплат мають впливати бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід і ефективність військового.

Він також анонсував зміну підходів до комплектації підрозділів особовим складом й управління людьми. За словами Зеленського, він доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб через розширення контрактної складової забезпечити визначені терміни служби. Це також має дозволити поетапне звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі «чітких часових критеріїв».