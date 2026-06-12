Федоров оголосив про плани до 30-50% посад штурмовиків і піхотинців заповнити іноземцями

Міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про мету в рамках реформи армії заповнити іноземними добровольцями до 30-50% посад штурмовиків і піхотинців.

«Відкриваємо ринок рекрутингу іноземців для підсилення бойових підрозділів і збереження життів українських військових. Наша мета – до 30-50% посад штурмовиків і піхотинців заповнити іноземцями», – написав Федоров у телеграмі, оголошуючи про запуск першого етапу «найбільшої трансформації» військової служби в Україні.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський без деталей анонсував збільшення механізмів рекрутингу для залучення іноземних добровольців в українську армію.

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді 12 червня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Міністерство оборони України готує реформу, в межах якої планує збільшити грошове забезпечення для військових.

«Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах», – сказала Свириденко.

За її словами, в межах реформи «зміни також будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби».

Президент Зеленський анонсував збільшення виплат військовим, заявивши, що «є ресурс, щоб збільшити виплати в армії: мінімум 30 тисяч гривень у тилу».

«Чим більше саме бойових завдань, тим більший рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. Триста тисяч гривень у середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці», – сказав президент у зверненні 12 червня.

За його словами, контракти будуть пропрацьовані на чіткий час: 10 місяців, 14, 24, і конкретні умови, зокрема чіткі відстрочки.

«Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії», – сказав президент.

Він додав, що Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати уряд має почати вже в червні.