«Мінімум 30 тисяч гривень у тилу». Зеленський анонсував зростання виплат в армії з червня

Президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення виплат військовим, заявивши, що «є ресурс, щоб збільшити виплати в армії: мінімум 30 тисяч гривень у тилу».

«Чим більше саме бойових завдань, тим більший рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. Триста тисяч гривень у середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці», – сказав президент у зверненні 12 червня.

За його словами, контракти будуть пропрацьовані на чіткий час: 10 місяців, 14, 24, і конкретні умови, зокрема чіткі відстрочки.

«Окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії», – сказав президент.

Він додав, що Кабінет міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати уряд має почати вже в червні.

Зеленський також без деталей анонсував збільшення механізмів рекрутингу для залучення іноземних добровольців в українську армію.

«Третє – подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони. Вже дуже добре показало себе пряме фінансування для бойових бригад. Вже щомісячно працює більш справедливий розподіл особового складу для наших бригад. Вже збільшуємо можливості бригад самостійно проводити БЗВП. Це хороші основи, щоб завдяки збільшенню виплат і новим контрактам вийти на впровадження термінів, конкретних термінів служби. Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз упроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень», – додав президент.

Раніше сьогодні час години запитань до уряду у Верховній Раді прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Міністерство оборони України готує реформу, в межах якої планує збільшити грошове забезпечення для військових.

«Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах», – сказала Свириденко.

За її словами, в межах реформи «зміни також будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби». Змісту таких змін голова уряду не розкрила.

10 червня Верховна Рада збільшила грошове забезпечення поліцейських і рятувальників.

Нині базова зарплата солдата, який не перебуває на першій лінії і не отримує додаткових виплат становить трохи більш як 20 тисяч гривень. За останніми офіційними даними Державної служби статистики України, середня заробітна плата штатних працівників в Україні становить 30 515 гривень, тобто зарплата військових уже відстає від цього рівня.

1 травня президент Володимир Зеленський оголосив, що українське командування розпочинає реформу армії, яка «у червні стартує, і вже в червні повинні бути перші результати». Зеленський наголосив на завданні «відчутно збільшити грошове забезпечення» за принципом справедливості. На збільшення виплат мають впливати бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід і ефективність військового.

Він також анонсував зміну підходів до комплектації підрозділів особовим складом й управління людьми. За словами Зеленського, він доручив посилити контрактну систему в Силах оборони таким чином, щоб через розширення контрактної складової забезпечити визначені терміни служби. Це також має дозволити поетапне звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше, на основі «чітких часових критеріїв».