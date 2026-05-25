Військовий впав із сосни: у «Скелі» розповіли деталі резонансного інциденту

У штурмовому полку «Скеля» розповіли деталі історії про те, як військовий з цього підрозділу Віталій Карат заліз на сосну, потім звідти впав, а згодом помер у лікарні.



«Ситуація була на полігоні. Під час вечірнього шикування, вечірньої перевірки помітили його відсутність. Підняли мавіки і знайшли сигнатуру. Хлопці побігли шукати. Його просили спуститися. Він сказав, що не хоче служити, він хоче втекти. Його довго вмовляли. Свідки казали, що більше двох годин вони його вмовляли. Після того, як він почав звідти злазити, він впав. Я дуже застерігаю від маніпуляції. Я вже бачив у деяких соцмережах, що він впав з сосни і помер. Воно було не так», – розповів в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода Live) начальник групи цивільно-військового співробітництва 425 ОШП «Скеля» Андрій Сурай.

За його словами, військового відправили до свого намету, а на наступний день він поскаржився на здоров’я – була висока температура.

Віталія Карата відправили до 59-го мобільного госпіталя з підозрою на пневмонію.



«У нас є факт, що в госпіталі, коли йому зробили рентген, в нього засвідчили одне зламане ребро і в нього була пневмонія. Далі в нас є рішення комісії про те, від чого він помер. І там написано «множинні поламані ребра». Але після того, як ми його передали в госпіталь, ми не контролювали його долю. Ми не знаємо, що там далі виходило», – зазначив Андрій Сурай.

Також представник «Скелі» заявив, що Віталій Карат, згідно з довідкою ВЛК, «мав розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів», але був визнаний придатним до служби.



Сестра Віталія Карата Олеся Піскунова стверджує, що її брата побили.



«Коли приїхала поліція, він давав покази і казав, що били постійно. І там не одне ребро було поламане. В нього сині плечі були, у нього були синці над очима. І прибита легеня – пневмоторакс», – розповіла сестра померлого.



У «Скелі» заявили, що співпрацюють зі слідством і зацікавлені у встановлені істини.

Раніше Суспільне повідомляло про смерть у березні щонайменше п'ятьох військовослужбовців з Франківщини штурмового полку «Скеля». У полку заявили, що зацікавлені у повному встановленні обставин і співпрацюють з правоохоронцями. Водночас звернувши увагу на те, що у матеріалі журналістів наведено кілька різних випадків, кожен з яких має свої обставини та потребує окремого аналізу.



